Техогляд і обмеження за віком: в Україні суттєво змінять процедуру імпорту авто
Нова процедура ввезення авто в Україну передбачає обов'язковий технічний контроль. До митного оформлення допускатимуться машини, вік яких не перевищує 20 років.
В Україні невдовзі зміняться правила імпорту авто. Відповідний проєкт закону вже підготувало Міністерство розвитку громад та територій України і його текст вже опубліковано на сайті.
Законопроєкт вносить зміни до законів "Про транспорт" та "Про дорожній рух" щодо процедури імпорту транспортних засобів в Україну. Зокрема, замість сертифікації вживаних авто та визначення їх екологічного класу пропонують запровадити обов’язків технічний контроль (аналог техогляду, який зараз проходять комерційні авто).
Перша реєстрація авто в Україні та допуск його до дорожнього руху будуть можливі лише за наявності протоколу перевірки, який видаватиметься за результатами технічного контролю. Він підтверджуватиме відповідність конструкції і технічного стану вимогам правил та нормативів, прописаних у законодавстві.
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Крім того, в законопроєкті пропонується дозволити митне оформлення вживаних транспортних засобів, вік яких не перевищує 20 років і які завозяться із країн, які ратифікували Угоду про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів. Наразі допускається ввезення авто стандарту Євро-2, який ввели у 1995 році.Важливо
До того ж, проєкт закону забороняє імпорт авто із країн, визнаних державою-агресором чи державою-окупантом або тих, які перебувають у збройному конфлікті з Україною чи сприяють йому.
Між іншим, із 2026 року в Україні скасують пільгове розмитнення електромобілів.
Також Фокус писав, що тепер можна тимчасово знімати автомобілі з обліку.
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