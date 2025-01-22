В Україні дозволили тимчасово знімати авто з обліку: це дасть змогу зекономити кошти

Українським автомобілістам дозволять знімати з обліку на визначений термін транспортні засоби, які тимчасово не експлуатуються. Таким чином можна буде зекономити кошти.

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В Україні невдовзі стане доступною нова послуга для автомобілістів — вони зможуть тимчасово знімати транспортні засоби з обліку. Відповідні зміни до процедури реєстрації/переєстрації транспорту вніс Кабінет міністрів і вони набудуть чинності за півроку. Про це повідомляється на сайті МВС.

Власники зможуть зняти авто з обліку на визначений термін. Нагадаємо, що наразі ця послуга надається сервісними центрами МВС лише при вивезенні транспортного засобу назавжди за кордон, або при його вибракуванні (наприклад, для утилізації після ДТП).

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Тимчасово зняти транспортний засіб з обліку можна буде в тому випадку, якщо воно не експлуатуватиметься на території Україні певний час. Приміром, авто чи мотоцикл поставили в гараж на зиму і не їздитимуть на ньому.

Зняття з реєстрації тимчасово дозволить економити на страхуванні, яке суттєво подорожчало з 2025 року. Поліс автоцивілки можна буде оформити не на весь рік, а на строк від 15 днів до 5 місяців.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть запровадити новий дорожній знак.

Також ми писали, що в Україні різко виросла кількість реєстрацій вживаних авто зі США.