Кабмін дозволив водіям врегулювання ДТП без звернення до поліції: які умови

Згідно з новою постановою уряду, в певних випадках водії можуть самостійно скласти повідомлення про ДТП для страховиків та залишити місце аварії.

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Кабінет міністрів України ухвалив зміни в ПДР, які стосуються обов’язкового страхування. За новою редакцією Правил дорожнього руху водії мають право скласти повідомлення про дорожньотранспортну пригоду для страховиків самостійно, без представників поліції. Це можливе за умови, якщо в аварію потрапили лише два транспортних засоби та в ній не постраждали люди. Постанову від 10 січня 2025 р. № 19 опубліковано на Урядовому порталі.

Внесені до ПДР зміни дозволяють власникам автівок не інформувати поліцію про контактну ДТП, якщо шкоду заподіяно лише транспортним засобам, без наслідків для життя та здоров'я людей, та у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Водії можуть спільно в паперовій чи електронній формі скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду для надання страховику, без залучення представників Національної поліції України.

Склавши повідомлення, водії можуть залишити місце ДТП і не зобов'язані інформувати про подію Нацполіцію, зазначено в новій постанові. Раніше за правилами ПДР водії могли замість виклику поліції звернутися до найближчого поста чи іншого органу Нацполіції та оформити відповідні документи там.

У постанові Кабміну наголошується, що водій зобов'язаний мати з собою в електронному чи паперовому вигляді:

чинний страховий поліс (договір) обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в Єдиній централізованій базі даних;

або страховий сертифікат "Зелена картка", виданий іноземним страховиком.

В разі ДТП за участю двох авто водії можуть скласти повідомлення для страховиків без участі поліції Фото: Скриншот

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін виділив іще 5 мільярдів гривень на програму "Зимова єПідтримка".

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