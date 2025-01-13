Кабмин разрешил водителям урегулирование ДТП без обращения в полицию: какие условия

Согласно новому постановлению правительства, в определенных случаях водители могут самостоятельно составить сообщение о ДТП для страховщиков и покинуть место аварии.

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Кабинет министров Украины принял изменения в ПДД, которые касаются обязательного страхования. Согласно новой редакции Правил дорожного движения водители имеют право составить сообщение о дорожно-транспортном происшествии для страховщиков самостоятельно, без представителей полиции. Это возможно при условии, если в аварию попали только два транспортных средства и в ней не пострадали люди. Постановление от 10 января 2025 г. № 19 опубликовано на Правительственном портале.

Внесенные в ПДД изменения позволяют владельцам автомобилей не информировать полицию о контактном ДТП, если вред причинен только транспортным средствам, без последствий для жизни и здоровья людей, и у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Водители могут совместно в бумажной или электронной форме составить сообщение о дорожно-транспортном происшествии для предоставления страховщику, без привлечения представителей Национальной полиции Украины.

Составив сообщение, водители могут покинуть место ДТП и не обязаны информировать о происшествии Нацполицию, указано в новом постановлении. Ранее по правилам ПДД водители могли вместо вызова полиции обратиться в ближайший пост или другой орган Нацполиции и оформить соответствующие документы там.

В постановлении Кабмина отмечается, что водитель обязан иметь с собой в электронном или бумажном виде:

действующий страховой полис (договор) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, сведения о котором подтверждаются информацией, содержащейся в Единой централизованной базе данных;

или страховой сертификат "Зеленая карта", выданный иностранным страховщиком.

В случае ДТП с участием двух авто водители могут составить сообщение для страховщиков без участия полиции Фото: Скриншот

Напомним, 13 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил еще 5 миллиардов гривен на программу "Зимова єПідтримка".

10 января в Министерстве внутренних дел Украины сообщали о новых функциях для водителей авто в приложении "Дія". Кроме текстового оповещения о штрафе за несоблюдение правил дорожного движения украинцы будут получать фото и видео момента нарушения.