Українці стали завозити більше авто зі США: найпопулярніші моделі (фото)
Вживані авто зі США в Україні повертають втрачені позиції і вже зайняли 19% ринку. Найпопулярнішими в 2024 році стали електромобілі Tesla.
Попит на вживані авто зі США в Україні за 2024 рік різко виріс. Їх пригнали майже 41,7 тис., що одразу на 46% більше, аніж у 2023 році. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Авто зі США відновлюють втрачені у минулі роки позиції. Падіння попиту було продиктовано, передусім, складною логістикою в умовах повномасштабної війни. Тепер же вдалося налагодити маршрути постачання.
Частка авто зі США на вживаному ринку в 2024 році зросла до 19%. Середній їх вік становить 5,8 року.
Переважна більшість вживаних авто з Америки (45%) все ще оснащені бензиновими двигунами, проте частка електрокарів виросла до 36%. Гібриди становлять 7% від загальної кількості, авто з ГБО – 6,5%, а дизельні моделі – 5,5%.
Разом із тим, найпопулярніші авто зі США в Україні – електромобілі. Два перших місця в рейтинг посідають моделі Tesla.
Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2024 рік:
- Tesla Model 3 – 4521 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y – 3984 од.
- Ford Escape – 2747 од.
- Jeep Cherokee – 2492 од.
- Volkswagen Passat – 2344 од.
Між іншим, за 2024 рік в Україні виріс і попит на авто з Китаю, причому більшість із них є новими електрокарами.
Також Фокус розповідав про найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні.