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Авто

Українці стали завозити більше авто зі США: найпопулярніші моделі (фото)

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Фото: topgir.com.ua | Попит на авто зі США в Україні виріс одразу на 46%

Вживані авто зі США в Україні повертають втрачені позиції і вже зайняли 19% ринку. Найпопулярнішими в 2024 році стали електромобілі Tesla.

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Попит на вживані авто зі США в Україні за 2024 рік різко виріс. Їх пригнали майже 41,7 тис., що одразу на 46% більше, аніж у 2023 році. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Авто зі США відновлюють втрачені у минулі роки позиції. Падіння попиту було продиктовано, передусім, складною логістикою в умовах повномасштабної війни. Тепер же вдалося налагодити маршрути постачання.

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Tesla Model 3 стала найпопулярнішою моделлю зі США
Фото: Tesla

Частка авто зі США на вживаному ринку в 2024 році зросла до 19%. Середній їх вік становить 5,8 року.

Переважна більшість вживаних авто з Америки (45%) все ще оснащені бензиновими двигунами, проте частка електрокарів виросла до 36%. Гібриди становлять 7% від загальної кількості, авто з ГБО – 6,5%, а дизельні моделі – 5,5%.

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Разом із тим, найпопулярніші авто зі США в Україні – електромобілі. Два перших місця в рейтинг посідають моделі Tesla.

Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2024 рік:

  1. Tesla Model 3 – 4521 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model Y – 3984 од.
  3. Ford Escape – 2747 од.
  4. Jeep Cherokee – 2492 од.
  5. Volkswagen Passat – 2344 од.

Між іншим, за 2024 рік в Україні виріс і попит на авто з Китаю, причому більшість із них є новими електрокарами.

Також Фокус розповідав про найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні.