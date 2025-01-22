Украинцы стали завозить больше авто из США: самые популярные модели (фото)

Подержанные авто из США в Украине возвращают утраченные позиции и уже заняли 19% рынка. Самыми популярными в 2024 году стали электромобили Tesla.

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Спрос на подержанные авто из США в Украине за 2024 год резко вырос. Их пригнали почти 41,7 тыс., что сразу на 46% больше, чем в 2023 году. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Авто из США восстанавливают утраченные в прошлые годы позиции. Падение спроса было продиктовано, прежде всего, сложной логистикой в условиях полномасштабной войны. Теперь же удалось наладить маршруты поставок.

Tesla Model 3 стала самой популярной моделью из США Фото: Tesla

Доля авто из США на подержанном рынке в 2024 году выросла до 19%. Средний их возраст составляет 5,8 года.

Подавляющее большинство подержанных авто из Америки (45%) все еще оснащены бензиновыми двигателями, однако доля электрокаров выросла до 36%. Гибриды составляют 7% от общего количества, авто с ГБО — 6,5%, а дизельные модели — 5,5%.

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Рост продаж и новые рекорды: каким был 2024 год для авторынка Украины

Вместе с тем, самые популярные авто из США в Украине — электромобили. Два первых места в рейтинге занимают модели Tesla.

Самые популярные авто из США в Украине за 2024 год:

Tesla Model 3 — 4521 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 3984 ед. Ford Escape — 2747 ед. Jeep Cherokee — 2492 ед. Volkswagen Passat — 2344 ед.

Между прочим, за 2024 год в Украине вырос и спрос на авто из Китая, причем большинство из них являются новыми электрокарами.

Также Фокус рассказывал о самых популярных бензиновых автомобилях в Украине.