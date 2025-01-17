Определены самые популярные бензиновые авто в Украине за 2024 год (фото)
Бензиновые автомобили продолжают лидировать на украинском рынке. В новом сегменте самыми популярными являются бензиновые кроссоверы, а в подержанном — модели концерна Volkswagen.
Украинцы стали покупать значительно больше электромобилей, однако и спрос на бензиновые авто остается высоким. В 2024 году их впервые поставили на учет 133,2 тыс. единиц. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Новых бензиновых авто приобрели 27,9 тыс., что на 2% меньше, чем в 2023 году. Их доля на рынке снизилась с 47 до 40%. Среди лидеров преобладают кроссоверы, а первое место заняла Mazda CX-5.
Самые популярные новые авто с бензиновыми двигателями в Украине за 2024 год:
- Mazda CX-5 — 1738 проданных авто.
- Kia Sportage — 1582 ед.
- Renault Duster — 1553 ед.
- Skoda Octavia — 1278 ед.
- Hyundai Tucson — 1210 ед.
Бензиновых авто с пробегом купили 105,3 тыс., что на 9% больше, чем в 2023 году. Их доля на рынке выросла с 45 до 47%. Самыми популярными являются модели концерна Volkswagen, а лидирует VW Golf.
Топ 5 самых популярных бензиновых авто с пробегом в Украине за 2024 год:
- Volkswagen Golf — 7219 зарегистрированных авто.
- Audi Q5 — 4578 ед.
- Volkswagen Tiguan — 4414 ед.
- Nissan Rogue — 4042 ед.
- Renault Megane — 3922 ед.
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