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Авто

Определены самые популярные бензиновые авто в Украине за 2024 год (фото)

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Фото: "Акцент" | Спрос на бензиновые авто в Украине остается высоким

Бензиновые автомобили продолжают лидировать на украинском рынке. В новом сегменте самыми популярными являются бензиновые кроссоверы, а в подержанном — модели концерна Volkswagen.

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Украинцы стали покупать значительно больше электромобилей, однако и спрос на бензиновые авто остается высоким. В 2024 году их впервые поставили на учет 133,2 тыс. единиц. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Новых бензиновых авто приобрели 27,9 тыс., что на 2% меньше, чем в 2023 году. Их доля на рынке снизилась с 47 до 40%. Среди лидеров преобладают кроссоверы, а первое место заняла Mazda CX-5.

Mazda CX-5 Fullscreen
Mazda CX-5 — самое популярное новое авто с бензиновым двигателем
Фото: Mazda

Самые популярные новые авто с бензиновыми двигателями в Украине за 2024 год:

  1. Mazda CX-5 — 1738 проданных авто.
  2. Kia Sportage — 1582 ед.
  3. Renault Duster — 1553 ед.
  4. Skoda Octavia — 1278 ед.
  5. Hyundai Tucson — 1210 ед.

Бензиновых авто с пробегом купили 105,3 тыс., что на 9% больше, чем в 2023 году. Их доля на рынке выросла с 45 до 47%. Самыми популярными являются модели концерна Volkswagen, а лидирует VW Golf.

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Рост продаж и новые рекорды: каким был 2024 год для авторынка Украины
Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf лидирует в сегменте подержанных бензиновых авто
Фото: Volkswagen

Топ 5 самых популярных бензиновых авто с пробегом в Украине за 2024 год:

  1. Volkswagen Golf — 7219 зарегистрированных авто.
  2. Audi Q5 — 4578 ед.
  3. Volkswagen Tiguan — 4414 ед.
  4. Nissan Rogue — 4042 ед.
  5. Renault Megane — 3922 ед.

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