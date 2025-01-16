Названы самые популярные дизельные авто в Украине за 2024 год (фото)
Украинцы за 2024 год купили больше новых дизельных авто и меньше — подержанных. Наибольшим спросом пользуются дизельные Renault.
За 2024 год украинцы поставили на учет 73 тыс. новых и подержанных автомобилей с дизельными двигателями. Это на 14% меньше, чем в 2023 году, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Примечательно, что в сегменте новых дизельных авто наблюдается рост сразу на 28%. Приобретено 17,8 тыс. таких машин, а их доля на рынке выросла с 22,8 до 25,6%.
Самыми популярными являются дизельные кроссоверы и пикапы, а лидирует с большим отрывом Renault Duster.Важно
Топ 5 новых дизельных моделей в Украине за 2024 год:
- Renault Duster — 5246 проданных авто.
- Volkswagen Touareg — 1217 ед.
- Toyota Hilux — 1072 ед.
- Peugeot Landtrek — 926 ед.
- Skoda Kodiaq — 774 ед.
А вот спрос на подержанные дизельные авто в Украине снизился. За 2024 год первую регистрацию прошли 55,2 тыс., что на 22% меньше, чем годом ранее. Их доля на рынке снизилась с 30 до 24,8%. Лидером также является Renault.
Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине за 2024 год:
- Renault Megane — 5021 зарегистрированных авто.
- Skoda Octavia — 3924 ед.
- Volkswagen Passat — 3731 ед.
- Nissan Qashqai — 2943 ед.
- Volkswagen Golf — 2050 ед.
Ранее Фокус сообщал, что продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд.
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