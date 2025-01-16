Названы самые популярные дизельные авто в Украине за 2024 год (фото)

Украинцы за 2024 год купили больше новых дизельных авто и меньше — подержанных. Наибольшим спросом пользуются дизельные Renault.

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За 2024 год украинцы поставили на учет 73 тыс. новых и подержанных автомобилей с дизельными двигателями. Это на 14% меньше, чем в 2023 году, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Примечательно, что в сегменте новых дизельных авто наблюдается рост сразу на 28%. Приобретено 17,8 тыс. таких машин, а их доля на рынке выросла с 22,8 до 25,6%.

Renault Duster остался самым популярным новым авто с дизелем Фото: Renault

Самыми популярными являются дизельные кроссоверы и пикапы, а лидирует с большим отрывом Renault Duster.

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Рост продаж и новые рекорды: каким был 2024 год для авторынка Украины

Топ 5 новых дизельных моделей в Украине за 2024 год:

Renault Duster — 5246 проданных авто. Volkswagen Touareg — 1217 ед. Toyota Hilux — 1072 ед. Peugeot Landtrek — 926 ед. Skoda Kodiaq — 774 ед.

А вот спрос на подержанные дизельные авто в Украине снизился. За 2024 год первую регистрацию прошли 55,2 тыс., что на 22% меньше, чем годом ранее. Их доля на рынке снизилась с 30 до 24,8%. Лидером также является Renault.

Renault Megane лидирует в сегменте подержанных дизельных авто Фото: Renault

Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине за 2024 год:

Renault Megane — 5021 зарегистрированных авто. Skoda Octavia — 3924 ед. Volkswagen Passat — 3731 ед. Nissan Qashqai — 2943 ед. Volkswagen Golf — 2050 ед.

Ранее Фокус сообщал, что продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд.

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