Названо найпопулярніші дизельні авто в Україні за 2024 рік (фото)

Українці за 2024 рік купили більше нових дизельних авто і менше — вживаних. Найбільшим попитом користуються дизельні Renault.

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За 2024 рік Українці поставили на облік 73 тис. нових і вживаних автомобілів із дизельними двигунами. Це на 14% менше, аніж у 2023 році, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Примітно, що у сегменті нових дизельних авто спостерігається зростання одразу на 28%. Придбано 17,8 тис. таких машин, а їх частка на ринку зросла з 22,8 до 25,6%.

Renault Duster залишився найпопулярнішим новим авто з дизелем Фото: Renault

Найпопулярнішими є дизельні кросовери та пікапи, а лідирує з великим відривом Renault Duster.

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Ріст продажів і нові рекорди: яким був 2024 рік для авторинку України

Топ 5 нових дизельних моделей в Україні за 2024 рік:

Renault Duster – 5246 проданих авто. Volkswagen Touareg – 1217 од. Toyota Hilux – 1072 од. Peugeot Landtrek – 926 од. Skoda Kodiaq – 774 од.

А от попит на вживані дизельні авто в Україні знизився. За 2024 рік першу реєстрацію пройшли 55,2 тис., що на 22% менше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку знизилася з 30 до 24,8%. Лідером також є Renault.

Renault Megane лідирує в сегменті вживаних дизельних авто Фото: Renault

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні за 2024 рік:

Renault Megane – 5021 зареєстрованих авто. Skoda Octavia – 3924 од. Volkswagen Passat – 3731 од. Nissan Qashqai – 2943 од. Volkswagen Golf – 2050 од.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд.

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