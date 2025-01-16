Названо найпопулярніші дизельні авто в Україні за 2024 рік (фото)
Українці за 2024 рік купили більше нових дизельних авто і менше — вживаних. Найбільшим попитом користуються дизельні Renault.
За 2024 рік Українці поставили на облік 73 тис. нових і вживаних автомобілів із дизельними двигунами. Це на 14% менше, аніж у 2023 році, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Примітно, що у сегменті нових дизельних авто спостерігається зростання одразу на 28%. Придбано 17,8 тис. таких машин, а їх частка на ринку зросла з 22,8 до 25,6%.
Найпопулярнішими є дизельні кросовери та пікапи, а лідирує з великим відривом Renault Duster.Важливо
Топ 5 нових дизельних моделей в Україні за 2024 рік:
- Renault Duster – 5246 проданих авто.
- Volkswagen Touareg – 1217 од.
- Toyota Hilux – 1072 од.
- Peugeot Landtrek – 926 од.
- Skoda Kodiaq – 774 од.
А от попит на вживані дизельні авто в Україні знизився. За 2024 рік першу реєстрацію пройшли 55,2 тис., що на 22% менше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку знизилася з 30 до 24,8%. Лідером також є Renault.
Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні за 2024 рік:
- Renault Megane – 5021 зареєстрованих авто.
- Skoda Octavia – 3924 од.
- Volkswagen Passat – 3731 од.
- Nissan Qashqai – 2943 од.
- Volkswagen Golf – 2050 од.
Раніше Фокус повідомляв, що продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд.
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