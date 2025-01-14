Кросовери, електромобілі та спорткари: визначено кращі авто у світі за 2025 рік (фото)

До фіналу конкурсу World Car of the Year потрапили 10 авто різних класів. Серед них — кросовери, компактні міські моделі та спортивні авто.

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Оголошено фіналістів премії World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). За перемогу змагатимуться 10 моделей 2025 року. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

До фіналу потрапили авто різних класів, яких журі обрало з 52 моделей. Половина претендентів на перемогу – кросовери та позашляховики, проте серед них також є седани, компактні міські авто та спорткари. Електромобілів у списку лише три.

Фіналісти премії World Car of the Year:

Audi A5/S5;

BMW X3;

Ford Mustang;

Hyundai Inster;

Kia EV3;

Mini Cooper Electric;

Suzuki Swift;

Toyota Camry;

Toyota Land Cruiser Prado 250;

Volkswagen Tiguan/Tayron.

Audi A5 Фото: Audi BMW X3 Фото: BMW Ford Mustang Фото: Ford Hyundai Inster Фото: Hyundai Kia EV3 Фото: Kia Mini Cooper Electric Фото: MINI Suzuki Swift Фото: Suzuki Toyota Camry Фото: Toyota Toyota Land Cruiser Prado Фото: Toyota Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Крім того, оголошені фіналісти в окремих номінаціях конкурсу.

Кращі електромобілі року:

Hyundai Inster;

Kia EV3;

Porsche Macan;

Volkswagen ID.Buzz;

Volvo EX90.

Кращі міські автомобілі:

BYD Seagull;

Hyundai Inster;

Mini Cooper;

Mini Cooper Electric;

Suzuki Swift.

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Кращі преміальні авто року:

Lexus GX;

Porsche Macan;

Porsche Panamera;

Volkswagen ID.Buzz;

Volvo EX90.

Кращі спортивні авто року:

Bentley Continental GT Speed;

BMW M5;

Ford Mustang;

Porsche 911 Carrera GTS;

Porsche Taycan Turbo GT.

Кращий дизайн авто:

Baojun Yunduo/MG Windsor EV;

Kia EV3;

Mini Cooper;

Toyota Land Cruiser Prado;

Volkswagen ID.Buzz.

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Премію World Car of the Year вручають із 2005 року. Кращі авто року у світі визначає журі з 24 автожурналістів. Торік переможцем конкурсу став електрокросовер Kia EV9.

До речі, нещодавно назвали краще авто року в Європі. Ним став недорогий електрокар.

Також Фокус писав про найкращі авто року в Північній Америці.