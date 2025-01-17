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Авто

Визначено найпопулярніші бензинові авто в Україні за 2024 рік (фото)

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Фото: "Акцент" | Попит на бензинові авто в Україні залишається високим

Бензинові автомобілі продовжують лідирувати на українському ринку. У новому сегменті найпопулярнішими є бензинові кросовери, а у вживаному — моделі концерну Volkswagen.

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Українці стали купувати значно більше електромобілів, проте і попит на бензинові авто залишається високим. У 2024 році їх вперше поставили на облік 133,2 тис. одиниць. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Нових бензинових авто придбали 27,9 тис., що на 2% менше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку знизилася із 47 до 40%. Серед лідерів переважають кросовери, а перше місце посіла Mazda CX-5.

Mazda CX-5 Fullscreen
Mazda CX-5 — найпопулярніше нове авто з бензиновим двигуном
Фото: Mazda

Найпопулярніші нові авто з бензиновими двигунами в Україні за 2024 рік:

  1. Mazda CX-5 — 1738 проданих авто.
  2. Kia Sportage — 1582 од.
  3. Renault Duster — 1553 од.
  4. Skoda Octavia — 1278 од.
  5. Hyundai Tucson — 1210 од.

Бензинових авто з пробігом купили 105,3 тис., що на 9% більше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку зросла з 45 до 47%. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen, а лідирує VW Golf.

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Volkswagen Golf Fullscreen
Volkswagen Golf лідирує в сегменті вживаних бензинових авто
Фото: Volkswagen

Топ 5 найпопулярніших бензинових авто з пробігом в Україні за 2024 рік:

  1. Volkswagen Golf — 7219 зареєстрованих авто.
  2. Audi Q5 — 4578 од.
  3. Volkswagen Tiguan — 4414 од.
  4. Nissan Rogue — 4042 од.
  5. Renault Megane — 3922 од.

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