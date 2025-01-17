Визначено найпопулярніші бензинові авто в Україні за 2024 рік (фото)

Бензинові автомобілі продовжують лідирувати на українському ринку. У новому сегменті найпопулярнішими є бензинові кросовери, а у вживаному — моделі концерну Volkswagen.

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Українці стали купувати значно більше електромобілів, проте і попит на бензинові авто залишається високим. У 2024 році їх вперше поставили на облік 133,2 тис. одиниць. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Нових бензинових авто придбали 27,9 тис., що на 2% менше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку знизилася із 47 до 40%. Серед лідерів переважають кросовери, а перше місце посіла Mazda CX-5.

Mazda CX-5 — найпопулярніше нове авто з бензиновим двигуном Фото: Mazda

Найпопулярніші нові авто з бензиновими двигунами в Україні за 2024 рік:

Mazda CX-5 — 1738 проданих авто. Kia Sportage — 1582 од. Renault Duster — 1553 од. Skoda Octavia — 1278 од. Hyundai Tucson — 1210 од.

Бензинових авто з пробігом купили 105,3 тис., що на 9% більше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку зросла з 45 до 47%. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen, а лідирує VW Golf.

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Volkswagen Golf лідирує в сегменті вживаних бензинових авто Фото: Volkswagen

Топ 5 найпопулярніших бензинових авто з пробігом в Україні за 2024 рік:

Volkswagen Golf — 7219 зареєстрованих авто. Audi Q5 — 4578 од. Volkswagen Tiguan — 4414 од. Nissan Rogue — 4042 од. Renault Megane — 3922 од.

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