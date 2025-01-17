Визначено найпопулярніші бензинові авто в Україні за 2024 рік (фото)
Бензинові автомобілі продовжують лідирувати на українському ринку. У новому сегменті найпопулярнішими є бензинові кросовери, а у вживаному — моделі концерну Volkswagen.
Українці стали купувати значно більше електромобілів, проте і попит на бензинові авто залишається високим. У 2024 році їх вперше поставили на облік 133,2 тис. одиниць. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Нових бензинових авто придбали 27,9 тис., що на 2% менше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку знизилася із 47 до 40%. Серед лідерів переважають кросовери, а перше місце посіла Mazda CX-5.
Найпопулярніші нові авто з бензиновими двигунами в Україні за 2024 рік:
- Mazda CX-5 — 1738 проданих авто.
- Kia Sportage — 1582 од.
- Renault Duster — 1553 од.
- Skoda Octavia — 1278 од.
- Hyundai Tucson — 1210 од.
Бензинових авто з пробігом купили 105,3 тис., що на 9% більше, аніж у 2023 році. Їх частка на ринку зросла з 45 до 47%. Найпопулярнішими є моделі концерну Volkswagen, а лідирує VW Golf.Важливо
Топ 5 найпопулярніших бензинових авто з пробігом в Україні за 2024 рік:
- Volkswagen Golf — 7219 зареєстрованих авто.
- Audi Q5 — 4578 од.
- Volkswagen Tiguan — 4414 од.
- Nissan Rogue — 4042 од.
- Renault Megane — 3922 од.
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