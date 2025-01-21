В Украине вырос спрос на авто из Китая: самые популярные модели (фото)

Более 80% авто из Китая в Украине — электрокары. Чаще всего в 2024 году импортировали собранные в КНР Volkswagen и Honda.

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В Украине за 2024 год существенно выросли продажи автомобилей из Китая. Их завезли 14,4 тыс., что на 18% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Новых авто из Китая импортировали 11 тыс., что сразу на 37% больше, чем годом ранее. Их доля на рынке составила 16%.

Honda M-NV остается популярной Фото: Honda

Подержанных автомобилей завезли 3,3 тыс., то есть за прошлый год спрос на них упал на 20%. Они занимают 1,5% рынка.

Подавляющее большинство авто из Китая в Украине (82%) — электромобили. Лидером как в новом, так и в подержанном сегменте является электрокроссовер Volkswagen ID.4.

Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за 2024 год:

Volkswagen ID.4 — 1625 проданных авто. Honda M-NV — 1279 авто. BYD Song Plus — 1062 авто. Nissan Ariya — 766 авто. Zeekr 001 — 703 авто.

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Рост продаж и новые рекорды: каким был 2024 год для авторынка Украины

Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине за 2024 год:

Volkswagen ID.4 — 635 проданных авто. Nissan Ariya — 239 авто. Honda M-NV — 175 авто. Zeekr 001 — 175 авто. Honda e:NS1 — 156 авто.

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