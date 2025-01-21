В Україні виріс попит на авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)
Понад 80% авто з Китаю в Україні — електрокари. Найчастіше в 2024 році імпортували зібрані в КНР Volkswagen та Honda.
В Україні за 2024 рік суттєво виросли продажі автомобілів із Китаю. Їх завезли 14,4 тис., що на 18% більше, аніж у 2023 році. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Нових авто з Китаю імпортували 11 тис., що одразу на 37% більше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку склала 16%.
Вживаних автомобілів завезли 3,3 тис., тобто за минулий рік попит на них упав на 20%. Вони займають 1,5% ринку.
Переважна більшість авто з Китаю в Україні (82%) — електромобілі. Лідером як у новому, так і у вживаному сегменті є електрокросовер Volkswagen ID.4.
Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за 2024 рік:
- Volkswagen ID.4 – 1625 проданих авто.
- Honda M-NV – 1279 авто.
- BYD Song Plus – 1062 авто.
- Nissan Ariya – 766 авто.
- Zeekr 001 – 703 авто.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні за 2024 рік:
- Volkswagen ID.4 – 635 проданих авто.
- Nissan Ariya – 239 авто.
- Honda M-NV – 175 авто.
- Zeekr 001 – 175 авто.
- Honda e:NS1 – 156 авто.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші бензинові авто в Україні за 2024 рік.
Також ми писали, що в Україні з'явився новітній китайський електрокросовер Zeekr 7X.