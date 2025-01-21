В Україні виріс попит на авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)

Понад 80% авто з Китаю в Україні — електрокари. Найчастіше в 2024 році імпортували зібрані в КНР Volkswagen та Honda.

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В Україні за 2024 рік суттєво виросли продажі автомобілів із Китаю. Їх завезли 14,4 тис., що на 18% більше, аніж у 2023 році. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Нових авто з Китаю імпортували 11 тис., що одразу на 37% більше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку склала 16%.

Honda M-NV залишається популярною Фото: Honda

Вживаних автомобілів завезли 3,3 тис., тобто за минулий рік попит на них упав на 20%. Вони займають 1,5% ринку.

Переважна більшість авто з Китаю в Україні (82%) — електромобілі. Лідером як у новому, так і у вживаному сегменті є електрокросовер Volkswagen ID.4.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за 2024 рік:

Volkswagen ID.4 – 1625 проданих авто. Honda M-NV – 1279 авто. BYD Song Plus – 1062 авто. Nissan Ariya – 766 авто. Zeekr 001 – 703 авто.

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Ріст продажів і нові рекорди: яким був 2024 рік для авторинку України

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні за 2024 рік:

Volkswagen ID.4 – 635 проданих авто. Nissan Ariya – 239 авто. Honda M-NV – 175 авто. Zeekr 001 – 175 авто. Honda e:NS1 – 156 авто.

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