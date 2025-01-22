В Украине разрешили временно снимать авто с учета: это позволит сэкономить средства

Украинским автомобилистам позволят снимать с учета на определенный срок транспортные средства, которые временно не эксплуатируются. Таким образом можно будет сэкономить средства.

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В Украине вскоре станет доступной новая услуга для автомобилистов — они смогут временно снимать транспортные средства с учета. Соответствующие изменения в процедуру регистрации/перегистрации транспорта внес Кабинет министров и они вступят в силу через полгода. Об этом сообщается на сайте МВД.

Владельцы смогут снять авто с учета на определенный срок. Напомним, что сейчас эта услуга предоставляется сервисными центрами МВД только при вывозе транспортного средства навсегда за границу, или при его выбраковке (например, для утилизации после ДТП).

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Временно снять транспортное средство с учета можно будет в том случае, если оно не будет эксплуатироваться на территории Украины определенное время. К примеру, авто или мотоцикл поставили в гараж на зиму и не будут ездить на нем.

Снятие с регистрации временно позволит экономить на страховании, которое существенно подорожало с 2025 года. Полис автогражданки можно будет оформить не на весь год, а на срок от 15 дней до 5 месяцев.

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