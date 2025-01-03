Акцизы, страхование, экология: что изменилось для украинских автомобилистов в 2025 году

С января 2025 года в Украине ввели экологические стандарты Евро-6, однако не для всех. Кроме того, в новом году будут дорожать автогражданка и топливо.

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Новый 2025 год принес ряд важных изменений для автолюбителей. Некоторые из них могут ударить по карману. Фокус расскажет, какие нововведения вступили в силу с января.

Евро-6 не для всех

В 2025 году в Украине наконец-то вступили в силу экологические нормы Евро-6. Введение этих стандартов уже откладывали, да и сейчас решили отсрочить их для грузовиков, автобусов и спецтехники. Поэтому пока эконормы Евро-6 распространяются только на новые легковые автомобили.

Нормы Евро-6 для грузовиков отсрочили Фото: Scania

Допускается продажа авто класса Евро-5, если их завезли до 31 декабря 2024 года. Впрочем, стоит отметить, что большинство новых автомобилей на нашем рынке уже давно соответствуют требованиям Евро-6.

Что касается авто с пробегом, то, как и раньше, можно растаможить и зарегистрировать модели стандарта Евро-2 и выше. Кстати, Верховная Рада, облегчила жизнь продавцам подержанных авто: их можно выкупать и перепродавать без "промежуточной" постановки на учет.

А еще 2025-й станет последним годом со льготной растаможкой электромобилей. С 1 января 2026 года ее планируют отменить.

Новые правила страхования

С 1 января 2025 года в Украине стартовала реформа автострахования, призванная ввести нормы, которые действуют в странах ЕС. Полисы автогражданки уже подорожали сразу в 2-3 раза.

Дело в том, что страховые выплаты постепенно будут увеличивать. С 1 января компенсация ремонта авто выросла со 160 до 250 тыс. гривен, а на лечение пострадавших — с 320 до 500 тыс. грн.

Полисы автогражданки уже подорожали Фото: autocentre.ua

К тому же, введено свободное ценообразование страховых полисов, отменена франшиза, а при расчете суммы возмещения не учитывается износ транспортного средства.

Также обязательным стало прямое урегулирование, то есть пострадавшие теперь обращаются за компенсацией к своему страховщику, а не к компании, в которой оформлен полис у виновника ДТП. Лимит возмещений по европротоколу отменили, а предельный срок принятия решения по страховой выплате сократили до 60 дней.

Еще одно важное изменение касается страхования "Зеленая карта" для выезда за границу. С 2025 года невозможно оформить ее непосредственно на границе и сразу продолжить поездку.

По новым правилам "Зеленую карту" необходимо оформлять заранее, ведь полис будет вступать в силу с 00:00 часов даты, указанной в договоре. К тому же, запись о нем должна быть внесена в Единую централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

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Цены на топливо будут расти

С 1 января 2025 года в Украине снова выросли акцизы на топливо, поэтому стоит ожидать его подорожания. Теперь размер ставки составляет:

на бензин — 271,7 евро за 1000 л (+29,1 евро);

на дизель — 215,7 евро за 1000 л (+38,1 евро);

на газ — 173 евро за 1000 л (+25 евро).

Напомним, что это второй этап увеличения акцизов на топливо. В результате первого этапа цены на автогаз в Украине стали выше, чем в ряде стран ЕС.

Ранее Фокус рассказывал об основных автомобильных новинках 2025 года. В частности, ожидаются новое поколение Toyota RAV4 и электрокроссовер Nissan Leaf.

Также мы писали о самых дорогих автомобилях в Украине за 2024 год. Стоимость некоторых из них превышает 500 000 долларов.