Всему виной акциз: цены на автогаз в Украине стали выше европейских

Автогаз в Украине уже дороже, чем в Чехии, Италии или Люксембурге. Топливо будет дорожать и в дальнейшем, ведь акциз на него постепенно будут повышать.

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Цены на газ для авто в Украине резко выросли из-за увеличения акциза. Теперь "голубое топливо" дороже, чем во многих странах Европейского союза. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Эксперты института сравнили цены на автогаз в Украине и ряде стран ЕС (переведя их в гривны). Сейчас литр сжиженного газа на украинских АЗС стоит в среднем 35,2 гривны. Такая же стоимость этого топлива, в Латвии.

Автогаз в Украине уже дороже, чем в ряде стран ЕС Фото: Институт исследований авторынка

Вместе с тем, в нескольких странах ЕС цены на газ для авто ниже. Самый дешевый автогаз в Болгарии — 27,72 гривен за литр. Также топливо дешевле в Чехии (30,80 грн/л), Румынии (31,24), Литве (31,68) и даже Италии (32,56) и Люксембурге (34,76). Самые высокие цены в Нииеччине (44 грн/л) и Франции (43,56).

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В Институте исследований авторынка объясняют, что автогаз в Украине начал дорожать после увеличения с 1 сентября акциза с 52 до 148 евро за 1000 л. И напоминают, что уже с 1 января 2025 года его ставка снова вырастет — до 173 евро. Кроме того, запланировано ее повышение и в будущем:

с 1 января 2026 года — до 198 евро за 1000 л;

с 1 января 2027 года — до 223 евро за 1000 л;

с 1 января 2028 года — до 250 евро за 1000 л.

Таким образом в 2028 году акциз на газ в Украине станет одним из самых высоких в Европе. Выше он будет только в Дании — 593 евро за тонну, то есть 320 евро за 1000 л.

ГБО установлено на 18% легковых авто в Украине Фото: autocentre.ua

По данным Института исследований авторынка, в Украине ГБО установлено на 18% легковых авто тогда, как в Евросоюзе доля таких машин на газе составляет лишь 1%.

Высокая популярность ГБО в Украине обусловлена немалым возрастом автопарка. Старые машины оборудованы двигателями простой конструкции с повышенным расходом топлива, поэтому владельцы стараются сэкономить. Кроме того, украинцы активно завозят авто из США, а многие из них имеют двигатели большого объема с увеличенным расходом топлива.

Кстати, недавно в Италии презентовали недорогой молодежный кроссовер с заводским ГБО.

Также Фокус рассказывал, что в Украине упал спрос на авто с пробегом.