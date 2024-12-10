У всьому винен акциз: ціни на автогаз в Україні стали вищими за європейські

Автогаз в Україні вже дорожчий, аніж у Чехії, Італії чи Люксембурзі. Пальне дорожчатиме і надалі, адже акциз на нього поступово підвищуватимуть.

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Ціни на газ для авто в Україні різко виросли через збільшення акцизу. Тепер "блакитне пальне" дорожче, аніж у багатьох країнах Європейського союзу. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Експерти інституту порівняли ціни на автогаз в Україні та низці країн ЄС (перевівши їх у гривні). Наразі літр скрапленого газу на українських АЗС коштує в середньому 35,2 гривні. Така ж вартість цього пального, у Латвії.

Автогаз в Україні вже дорожчий, ніж у низці країн ЄС Фото: Інститут досліджень авторинку

Разом із тим, у кількох країнах ЄС ціни на газ для авто нижчі. Найдешевший автогаз у Болгарії – 27,72 гривень за літр. Також пальне дешевше в Чехії (30,80 грн/л), Румунії (31,24), Литві (31,68) та навіть Італії (32,56) і Люксембурзі (34,76). Найвищі ціни в Ніиеччині (44 грн/л) та Франції (43,56).

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В Інституті досліджень авторинку пояснюють, що автогаз в Україні почав дорожчати після збільшення з 1 вересня акцизу з 52 до 148 євро до 1000 л. І нагадують, що вже з 1 січня 2025 року його ставка знову зросте – до 173 євро. Крім того, заплановане її підвищення і в майбутньому:

з 1 січня 2026 року — до 198 євро за 1000 л;

з 1 січня 2027 року — до 223 євро за 1000 л;

з 1 січня 2028 року — до 250 євро за 1000 л.

Таким чином у 2028 році акциз на газ в Україні стане одним із найвищих в Європі. Вищим він буде тільки в Данії – 593 євро за тонну, тобто 320 євро за 1000 л.

ГБО встановлене на 18% легкових авто в Україні Фото: autocentre.ua

За даними Інституту досліджень авторинку, в Україні ГБО встановлене на 18% легкових авто тоді, як в Євросоюзі частка таких машин на газі становить лише 1%.

Висока популярність ГБО в Україні обумовлена чималим віком автопарку. Старі автівки обладнані двигунами простої конструкції з підвищеною витратою пального, тому власники намагаються зекономити. Крім того, українці активно завозять авто зі США, а чимало їх мають двигуни великого об’єму зі збільшеною витратою пального.

До речі, нещодавно в Італії презентували недорогий молодіжний кросовер із заводським ГБО.

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