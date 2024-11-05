Яскравий дизайн і заводське ГБО: в Італії показали недорогий молодіжний кросовер (фото)

Компактний кросовер EVO 6 вирізняється оригінальним дизайном та досить багато оснащений. 1,5-літровий 177-сильний турбомотор від Mitsubishi можна доповнити заводським ГБО.

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В Італії презентували новий кросовер EVO 6. Доступна модель для молоді находить у продаж за ціною від 29 900 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Новий EVO 6 не є самостійною моделлю — це європейська версія кросовера Dongfeng Forthing T5 Evo. Річ у тім, що під маркою EVO компанія DR Automobiles збирає в Італії низку авто різних китайських брендів.

Кросовер отримав 1,5-літровий турбомотор Mitsubishi

Кросовер зовні не відрізняється від китайського побратима. У нього обтічний дизайн із покатим дахом та вигнутою віконною лінією. Широка решітка радіатора поєднується із дворівневими діодними фарами, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Розміри EVO 6 2025:

довжина – 4565 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1690 мм;

колісна база – 2715 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї

У салоні на передній панелі встановлено два 10,25-дюймових дисплеї, а частина кнопок – сенсорні. Передні сидіння розділені високою дворівневою консоллю. Об’єм багажника становить 480-1480 л.

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Базова комплектація EVO 6 включає двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, електропривід і підігрів сидінь, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Модель досить багато оснащена

Кросовер EVO 6 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором (його виготовляють за ліцензією Mitsubishi) на 177 к. с. та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. За доплату пропонують заводське ГБО.

До речі, нещодавно презентували оновлений кросовер Kia Sportage, який теж доступний із ГБО.

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