В Украине с 2025 года существенно подорожает автострахование: причина известна

В Украине вводят новые правила страхования транспортных средств. Реформа приведет к подорожанию "автогражданки".

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Страхование авто в Украине подорожает фактически вдвое уже с 1 января 2025 года. Об этом отметил гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко в комментарии Telegram-каналу "Труха".

Причины для подорожания — рост курса доллара и новые правила страхования, которые вступают в силу с 2025 года. Реформа призвана ввести в Украине нормы, которые действуют в Европейском союзе.

В частности, вводится свободное ценообразование на полисы "автогражданки". Страховые выплаты постепенно будут увеличивать до уровня ЕС: на первом этапе выплаты на ремонт авто вырастут со 160 до 250 тыс. гривен, а на лечение пострадавших — с 320 до 500 тыс. грн.

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Именно эти положения, в первую очередь, будут влиять на стоимость страхования авто в Украине. Кроме того, отменяется франшиза, а ремонт авто на СТО будут покрывать без учета его износа.

Среди прочих положений реформы "автогражданки" — введение обязательного прямого урегулирования, то есть пострадавший будет обращаться за компенсацией к своему страховщику, а не к компании, в которой застрахован виновник ДТП.

Лимиты возмещений по так называемому евро протоколу отменяются. Также решения о страховых выплатах будут приниматься быстрее, ведь предельный срок их принятия сократится до 60 дней.

Кстати, с 1 января в Украине начнут вводить эко-нормы Евро-6, однако сначала для отдельных категорий транспорта сделают исключения.

Также Фокус рассказывал, что вскоре в Украине отменят льготную растаможку электромобилей.