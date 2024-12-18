В Україні з 2025 року суттєво подорожчає автострахування: причина відома

В Україні запроваджують нові правила страхування транспортних засобів. Реформа призведе до подорожчання "автоцивілки".

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Страхування авто в Україні подорожчає фактично вдвічі вже з 1 січня 2025 року. Про це зазначив гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко в коментарі Telegram-каналу "Труха".

Причини для подорожчання — зростання курсу долара та нові правила страхування, які набирають чинності з 2025 року. Реформа покликана запровадити в Україні норми, які діють у Європейському союзі.

Зокрема, запроваджується вільне ціноутворення на поліси "автоцивілки". Страхові виплати поступово збільшуватимуть до рівня ЄС: на першому етапі виплати на ремонт авто зростуть зі 160 до 250 тис. гривень, а на лікування постраждалих – з 320 до 500 тис. грн.

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Саме ці положення насамперед впливатимуть на вартість страхування авто в Україні. Крім того, скасовується франшиза, а ремонт авто на СТО покриватимуть без урахування його зносу.

Серед інших положень реформи "автоцивілки" — запровадження обов’язкового прямого врегулювання, тобто постраждалий звертатиметься за компенсацією до свого страховика, а не до компанії, в якій застрахований винуватець ДТП.

Ліміти відшкодувань за так званим євро протоколом скасовуються. Також рішення про страхові виплати ухвалюватимуться швидше, адже граничний строк їх прийняття скоротиться до 60 днів.

До речі, з 1 січня в Україні почнуть запроваджувати еконорми Євро-6, проте спочатку для окремих категорій транспорту зроблять винятки.

Також Фокус розповідав, що невдовзі в Україні скасують пільгове розмитнення електромобілів.