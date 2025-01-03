Акцизи, страхування, екологія: що змінилося для українських автомобілістів у 2025 році

Із січня 2025 року в Україні запровадили екологічні стандарти Євро-6, проте не для всіх. Крім того, у новому році дорожчатимуть автоцивілка та пальне.

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Новий 2025 рік приніс низку важливих змін для автолюбителів. Деякі з них можуть вдарити по кишені. Фокус розповість, які нововведення набрали чинності з січня.

Євро-6 не для всіх

У 2025 році в Україні нарешті набули чинності екологічні норми Євро-6. Запровадження цих стандартів вже відкладали, та й зараз вирішили відтермінувати їх для вантажівок, автобусів і спецтехніки. Тому поки еконорми Євро-6 розповсюджуються лише на нові легкові автомобілі.

Норми Євро-6 для вантажівок відтермінували Фото: Scania

Допускається продаж авто класу Євро-5, якщо їх завезли до 31 грудня 2024 року. Утім, варто відзначити, що більшість нових автомобілів на нашому ринку вже давно відповідають вимогам Євро-6.

Що стосується авто з пробігом, то, як і раніше, можна розмитнити і зареєструвати моделі стандарту Євро-2 і вище. До речі, Верховна Рада, полегшила життя продавцям уживаних авто: їх можна викуповувати та перепродавати без "проміжної" постановки на облік.

А ще 2025-й стане останнім роком з пільговим розмитненням електромобілів. Із 1 січня 2026 року його планують скасувати.

Нові правила страхування

Із 1 січня 2025 року в Україні стартувала реформа автострахування, покликана запровадити норми, які діють у країнах ЄС. Поліси автоцивілки уже подорожчали одразу в 2-3 рази.

Річ у тім, що страхові виплати поступово збільшуватимуть. Із 1 січня компенсація ремонту авто зросла зі 160 до 250 тис. гривень, а на лікування постраждалих – з 320 до 500 тис. грн.

Поліси автоцивілки вже подорожчали Фото: autocentre.ua

До того ж, запроваджено вільне ціноутворення страхових полісів, скасовано франшизу, а при розрахунку суми відшкодування не враховується знос транспортного засобу.

Також обов’язковим стало пряме врегулювання, тобто постраждалі тепер звертаються за компенсацією до свого страховика, а не до компанії, в якій оформлено поліс у винуватця ДТП. Ліміт відшкодувань за європротоколом скасували, а граничний строк прийняття рішення по страховій виплаті скоротили до 60 днів.

Ще одна важлива зміна стосується страхування "Зелена карта" для виїзду за кордон. Із 2025 року неможливо оформити її безпосередньо на кордоні та одразу продовжити поїздку.

За новими правилами "Зелену карту" необхідно оформляти заздалегідь, адже поліс набуватиме чинності з 00:00 годин дати, яка вказана у договорі. До того ж, запис про нього має бути внесеним до Єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України.

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Ціни на пальне зростатимуть

Із 1 січня 2025 року в Україні знову зросли акцизи на пальне, тому варто очікувати його подорожчання. Тепер розмір ставки становить:

на бензин – 271,7 євро за 1000 л (+29,1 євро);

на дизель – 215,7 євро за 1000 л (+38,1 євро);

на газ – 173 євро за 1000 л (+25 євро).

Нагадаємо, що це другий етап збільшення акцизів на пальне. У результаті першого етапу ціни на автогаз в Україні стали вищими, ніж у низці країн ЄС.

Раніше Фокус розповідав про основні автомобільні новинки 2025 року. Зокрема, очікуються нове покоління Toyota RAV4 та електрокросовер Nissan Leaf.

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