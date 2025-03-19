Техосмотр и ограничения по возрасту: в Украине существенно изменят процедуру импорта авто
Новая процедура ввоза авто в Украину предусматривает обязательный технический контроль. К таможенному оформлению будут допускаться машины, возраст которых не превышает 20 лет.
В Украине вскоре изменятся правила импорта авто. Соответствующий проект закона уже подготовило Министерство развития общин и территорий Украины и его текст уже опубликован на сайте.
Законопроект вносит изменения в законы "О транспорте" и "О дорожном движении" относительно процедуры импорта транспортных средств в Украину. В частности, вместо сертификации подержанных авто и определения их экологического класса предлагают ввести обязательный технический контроль (аналог техосмотра, который сейчас проходят коммерческие авто).
Первая регистрация авто в Украине и допуск его к дорожному движению будут возможны только при наличии протокола проверки, который будет выдаваться по результатам технического контроля. Он будет подтверждать соответствие конструкции и технического состояния требованиям правил и нормативов, прописанных в законодательстве.
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Кроме того, в законопроекте предлагается разрешить таможенное оформление бывших в употреблении транспортных средств, возраст которых не превышает 20 лет и которые завозятся из стран, ратифицировавших Соглашение о принятии единых технических предписаний для колесных транспортных средств. Сейчас допускается ввоз авто стандарта Евро-2, который ввели в 1995 году.Важно
К тому же, проект закона запрещает импорт авто из стран, признанных государством-агрессором или государством-оккупантом или тех, которые находятся в вооруженном конфликте с Украиной или способствуют ему.
Между прочим, с 2026 года в Украине отменят льготную растаможку электромобилей.
Также Фокус писал, что теперь можно временно снимать автомобили с учета.
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