Подякував – позбувся прав: в Україні водіїв можуть суворо покарати за незначне порушення

В Кодексі України про адмінправопорушення прописано покарання за неправильне використання "аварійки". Водіям загрожує штраф у розмірі 425-680 гривень чи позбавлення прав.

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Ввічливість на дорозі може призвести до штрафу чи навіть позбавлення водійських прав. Саме таке покарання передбачене за неправомірне використання аварійної сигналізації авто, повідомляє сайт SUV News.

Водії в Україні часто використовують "аварійку", аби подякувати іншим учасникам дорожнього руху або вибачитися. Утім, багато хто забуває, що Правила дорожнього руху забороняють це.

У ПДР прописано випадки, коли можна вмикати "аварійку" Фото: Freepik

У п. 9.9 ПДР України прописано випадки, коли можна вмикати аварійну сигналізацію. Це потрібно робити при технічних несправностях, застряганні авто, вимушеної зупинки чи засліплення водія світлом фар. Також "аварійку" необхідно вмикати при зупинці поліцією та на місці ДТП.

Також варто пам’ятати, що в ч.2 ст.122 Кодексу України про адмінправопорушення передбачено покарання за неправильне використання аварійної сигналізації. Водіям загрожує штраф у 425 гривень.

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Якщо ж такі дії призвели до аварійної ситуації, то сума штрафу зростає до 680 гривень. До того ж, у цьому випадку порушнику загрожує позбавлення права керувати транспортними засобами на рік.

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