Водія позбавили прав за порушення ПДР, вчинене 65 років тому (відео)

Канадця позбавили права керувати авто через ДТП, яка начебто сталася ще в 1960 році. Водій не стверджує, що не потрапляв у аварію в молодості.

Related video

85-річного Оссі Гілдарта з Канади позбавили водійських прав за ДТП, в яку він нібито потрапив у 1960 році. Для пенсіонера це стало несподіванкою. Про курйозний випадок іде мова в сюжеті каналу СВС.

Оссі Гілдарт, який проживає в провінції Нью-Брансвік, дізнався про покарання випадково. Після незначної ДТП у грудні 2024 року він повинен був перездати екзамен із водіння, але під час перевірки йому повідомили, що він позбавлений права керувати авто, поки не сплатить штраф у 4662 канадських долари ($3300).

Виявилося, що канадця покарали за іншу ДТП, яка нібито сталася ще 65 років тому в Торонто. Утім, Оссі Гілдарт стверджує, що не потрапляв у аварії в молодості.

Важливо

Чи можна керувати автомобілем в Україні з простроченими правами: важливий нюанс для водіїв

До того ж, він неодноразово оновлював свої водійські права. У 60-х йому доводилося робити це щороку через роботу на СТО, а в 1971 році канадець вивчився на водія вантажівки і відкрив відповідну категорію у правах. Тоді до нього не було жодних питань.

У департаменті дорожнього руху пояснили, що при перездачі іспитів із водіння після ДТП перевіряють у базі даних, чи особа не позбавлена прав та чи не має вона неоплачених штрафів. Утім варто відзначити, що за канадськими законами термін давності за порушення ПДР становить 10 років.

Оссі Гілдарту все ж повернули його водійське посвідчення, але штраф не скасували. Канадець розглядає можливість подання апеляції на рішення.

До речі, нещодавно водієві BMW M3 виписали величезний штраф у 110 000 доларів за порушення ПДР.

Також Фокус розповідав, що працівник автосалону розбив 1000-сильний суперкар Lamborghini.