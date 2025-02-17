110 000 доларів: водієві BMW виписали величезний штраф за незначне порушення ПДР

У Швейцарії при розрахунку розміру штрафів за порушення ПДР беруть до уваги доходи водіїв. Мільйонери змушені платити чималі суми.

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Власник BMW M3 із Швейцарії отримав штраф у 98 500 франків ($110 000) за порушення Правил дорожнього руху. Таке рішення прийняв апеляційний суд кантону Аааргау, повідомляє видання 20Min.

Штраф виписали за відносно незначне порушення ПДР – недотримання безпечної дистанції на автомагістралі. Його розмір обумовлений особливостями швейцарського законодавства.

Річ у тім, що штрафи за порушення ПДР у Швейцарії прив’язані до рівня доходів водіїв. Власник BMW M3 заробляє 1,6 мільйона франків ($1,8 млн) на рік.

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Торік суд першої інстанції постановив, що порушник повинен виплачувати по 1970 франків ($2200) щодня упродовж 50 днів. Водій подав апеляцію, проте добився лише випробувального терміну – він не платитиме штраф, якщо не порушуватиме ПДР упродовж 2 років. Йому також нарахували 13 000 франків ($14 500) судового збору.

Примітно, що цей штраф не є рекордним, адже в 2010 році у Швейцарії водій Ferrari був змушений заплатити 290 000 доларів за перевищення швидкості.

До речі, нещодавно в Нідерландах розбили спорткар BMW M4 під час журналістського тест-драйву.

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