В Україні з'явився новий дорожній знак: що він позначає

В Україні активно встановлюють острівці безпеки на пішохідних переходах. Їх стали маркувати спеціальними дорожніми знаками зі щитом та вигнутою стрілкою.

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В Україні запровадили новий дорожній знак. Його вже внесли до Правил дорожнього руху з порядковим номером 7.25. Про це повідомляє сайт Auto-Consulting.

Дорожній знак прямокутної форми має біле тло, на якому зображені чорні щит та вигнута стрілка. Він позначає острівець безпеки та звуження дороги, а також вказує на напрям його об’їзду.

Знак 7.25 внесений до Правил дорожнього руху Фото: ПДР України

Новий дорожній знак 7.25 будуть встановлювати разом із іншими знаками, які попереджають про обмеження швидкості, звуження дороги чи аварійно небезпечну ділянку.

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Острівці безпеки почали активно встановлювати на українських дорогах. Зазвичай вони з’являються на пішохідних переходах на багатосмугових дорогах та дозволяють пішоходам зупинитися і перечекати в безпеці, якщо неможливо далі продовжити рух. Острівці безпеки також планують посилено освітлювати в темну пору доби.

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