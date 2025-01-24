В Україні зростає смертність на дорогах: основні причини ДТП

У 2024 році в Україні зросла кількість ДТП із постраждалами. Найчастіше важкі аварії трапляються через перевищення швидкості та порушення правил маневрування.

Related video

За 2024 в Україні виросла смертність на дорогах. У ДТП загинули 3202 особи і травмовано 32 023. Таку статистику оприлюднив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Порівняно з 2023 роком кількість смертельних аварій виросла на 5%, а ДТП з травмами різного ступеню тяжкості — на 8,5%. Також у 4536 аваріях постраждали діти: у 2024 році загинуло 180 неповнолітніх, а травмовано — 5225.

Найпоширеніші види ДТП з постраждалими в Україні за 2024 рік:

зіткнення — 10749 аварій;

наїзд на пішохода — 6877;

наїзд на перешкоду — 3134;

перекидання ТЗ — 2434;

наїзд на велосипедиста — 1502.

Важливо

ДТП на мільйони: найдорожчі авто, розбиті в аваріях (фото, відео)

Названо і основні причини ДТП з постраждалими в Україні:

перевищення безпечної та встановленої швидкості (39,4% важких аварій);

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть.

Крім того, Олексій Білошицький зазначив, що 1000 ДТП з постраждалими скоїли особи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Через нетверезих водіїв загинуло 110 осіб, а травмовано — 1302.

Раніше Фокус розповідав, що механік розбив у ДТП культовий суперкар Ferrari за $2,5 мільйона.

Також ми писали, що в Україні дозволили врегулювання ДТП без поліції.