В Украине растет смертность на дорогах: основные причины ДТП
В 2024 году в Украине возросло количество ДТП с пострадавшими. Чаще всего тяжелые аварии случаются из-за превышения скорости и нарушения правил маневрирования.
За 2024 год в Украине выросла смертность на дорогах. В ДТП погибли 3202 человека и травмированы 32 023. Такую статистику обнародовал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По сравнению с 2023 годом количество смертельных аварий выросло на 5%, а ДТП с травмами различной степени тяжести — на 8,5%. Также в 4536 авариях пострадали дети: в 2024 году погибло 180 несовершеннолетних, а травмировано — 5225.
Самые распространенные виды ДТП с пострадавшими в Украине за 2024 год:
- столкновения — 10749 аварий;
- наезд на пешехода — 6877;
- наезд на препятствие — 3134;
- опрокидывание ТС — 2434;
- наезд на велосипедиста — 1502.
Названы и основные причины ДТП с пострадавшими в Украине:
- превышение безопасной и установленной скорости (39,4% тяжелых аварий);
- нарушение правил маневрирования;
- нарушение правил проезда перекрестков.
Кроме того, Алексей Билошицкий отметил, что 1000 ДТП с пострадавшими совершили лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из-за нетрезвых водителей погибло 110 человек, а травмировано — 1302.
Ранее Фокус рассказывал, что механик разбил в ДТП культовый суперкар Ferrari за $2,5 миллиона.
Также мы писали, что в Украине разрешили урегулирование ДТП без полиции.