В Украине растет смертность на дорогах: основные причины ДТП

В 2024 году в Украине возросло количество ДТП с пострадавшими. Чаще всего тяжелые аварии случаются из-за превышения скорости и нарушения правил маневрирования.

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За 2024 год в Украине выросла смертность на дорогах. В ДТП погибли 3202 человека и травмированы 32 023. Такую статистику обнародовал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По сравнению с 2023 годом количество смертельных аварий выросло на 5%, а ДТП с травмами различной степени тяжести — на 8,5%. Также в 4536 авариях пострадали дети: в 2024 году погибло 180 несовершеннолетних, а травмировано — 5225.

Самые распространенные виды ДТП с пострадавшими в Украине за 2024 год:

столкновения — 10749 аварий;

наезд на пешехода — 6877;

наезд на препятствие — 3134;

опрокидывание ТС — 2434;

наезд на велосипедиста — 1502.

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Названы и основные причины ДТП с пострадавшими в Украине:

превышение безопасной и установленной скорости (39,4% тяжелых аварий);

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков.

Кроме того, Алексей Билошицкий отметил, что 1000 ДТП с пострадавшими совершили лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Из-за нетрезвых водителей погибло 110 человек, а травмировано — 1302.

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