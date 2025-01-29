В Украине появился новый дорожный знак: что он обозначает
В Украине активно устанавливают островки безопасности на пешеходных переходах. Их стали маркировать специальными дорожными знаками со щитом и изогнутой стрелкой.
В Украине ввели новый дорожный знак. Его уже внесли в Правила дорожного движения с порядковым номером 7.25. Об этом сообщает сайт Auto-Consulting.
Дорожный знак прямоугольной формы имеет белый фон, на котором изображены черные щит и изогнутая стрелка. Он обозначает островок безопасности и сужение дороги, а также указывает на направление его объезда.
Новый дорожный знак 7.25 будут устанавливать вместе с другими знаками, которые предупреждают об ограничении скорости, сужении дороги или аварийно опасном участке.Важно
Островки безопасности начали активно устанавливать на украинских дорогах. Обычно они появляются на пешеходных переходах на многополосных дорогах и позволяют пешеходам остановиться и переждать в безопасности, если невозможно дальше продолжить движение. Островки безопасности также планируют усиленно освещать в темное время суток.
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