110 000 долларов: водителю BMW выписали огромный штраф за незначительное нарушение ПДД

В Швейцарии при расчете размера штрафов за нарушение ПДД принимают во внимание доходы водителей. Миллионеры вынуждены платить немалые суммы.

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Владелец BMW M3 из Швейцарии получил штраф в 98 500 франков ($110 000) за нарушение Правил дорожного движения. Такое решение принял апелляционный суд кантона Аааргау, сообщает издание 20Min.

Штраф выписали за относительно незначительное нарушение ПДД — несоблюдение безопасной дистанции на автомагистрали. Его размер обусловлен особенностями швейцарского законодательства.

Дело в том, что штрафы за нарушение ПДД в Швейцарии привязаны к уровню доходов водителей. Владелец BMW M3 зарабатывает 1,6 миллиона франков ($1,8 млн) в год.

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В прошлом году суд первой инстанции постановил, что нарушитель должен выплачивать по 1970 франков ($2200) ежедневно в течение 50 дней. Водитель подал апелляцию, однако добился лишь испытательного срока — он не будет платить штраф, если не будет нарушать ПДД в течение 2 лет. Ему также насчитали 13 000 франков ($14 500) судебного сбора.

Примечательно, что этот штраф не является рекордным, ведь в 2010 году в Швейцарии водитель Ferrari был вынужден заплатить 290 000 долларов за превышение скорости.

Кстати, недавно в Нидерландах разбили спорткар BMW M4 во время журналистского тест-драйва.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился новый дорожный знак.