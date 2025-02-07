Новейший спорткар BMW за $225 000 разбили во время журналистского тест-драйва (фото, видео)

Новый BMW M4 CS — 550-сильная заряженная версия купе. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 302 км/ч.

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В Нидерландах в ДТП попало купе BMW M4 CS. Новый сверхмощный спорткар получил существенные повреждения. Об этом сообщается в сюжете местного телеканала 112.

Авария произошла вечером 5 февраля возле города Гендринген. Новый BMW M4 CS потерял управляемость, слетел с дороги, перевернулся и оказался в канале.

Водитель и пассажир не пострадали и самостоятельно выбрались из машины. Автомобиль доставали спасатели. У него серьезно повреждены передняя часть и крыша, а в салоне сработали подушки безопасности.

Позже стало известно, что разбитое купе BMW M4 CS принадлежало к преспарку нидерландского представительства BMW и предоставлялось журналистам для проведения тест-драйвов.

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Новый BMW M4 CS (Clubsport) — мощная заряженная версия купе стоимостью 225 000 долларов. Мощность его 3,0-литровой турбошестерни увеличили до 550 л.с., а массу снизили на 45 кг за счет карбоновых деталей.

BMW M4 CS — 550-сильная версия купе Фото: BMW

Полноприводное купе BMW M4 CS способно разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а до 200 км/ч — за 11,1 с. Максимальная скорость составляет 302 км/ч. Кроме того, спорткару перенастроили ходовую, установили более громкий выхлоп и спортивные сиденья.

Кстати, недавно журналисты во время тест-драйва разбили новый суперкар Ferrari за 400 000 евро.

Также Фокус рассказывал, что работник автосалона разбил новейший 1000-сильный Lamborghini.