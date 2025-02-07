Новітній спорткар BMW за $225 000 розбили під час журналістського тест-драйву (фото, відео)

Новий BMW M4 CS — 550-сильна заряджена версія купе. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 302 км/год.

Related video

У Нідерландах в ДТП потрапило купе BMW M4 CS. Новий надпотужний спорткар зазнав суттєвих ушкоджень. Про це повідомляється в сюжеті місцевого телеканалу 112.

Аварія сталася увечері 5 лютого біля міста Гендрінген. Новий BMW M4 CS втратив керованість, злетів із дороги, перевернувся та опинився у каналі.

Водій та пасажир не постраждали і самостійно вибралися з машини. Автомобіль діставали рятувальники. У нього серйозно пошкоджені передня частина та дах, а в салоні спрацювали подушки безпеки.

Пізніше стало відомо, що розбите купе BMW M4 CS належало до преспарку нідерландського представництва BMW і надавалося журналістам для проведення тест-драйвів.

Важливо

ДТП на мільйони: найдорожчі авто, розбиті в аваріях (фото, відео)

Новий BMW M4 CS (Clubsport) – потужна заряджена версія купе вартістю 225 000 доларів. Потужність його 3,0-літрової турбошістки збільшили до 550 к. с., а масу знизили на 45 кг за рахунок карбонових деталей.

BMW M4 CS — 550-сильна версія купе Фото: BMW

Повнопривідне купе BMW M4 CS здатне розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а до 200 км/год — за 11,1 с. Максимальна швидкість становить 302 км/год. Крім того, спорткару переналаштували ходову, встановили гучніший вихлоп та спортивні сидіння.

До речі, нещодавно журналісти під час тест-драйву розбили новий суперкар Ferrari за 400 000 євро.

Також Фокус розповідав, що працівник автосалону розбив новітній 1000-сильний Lamborghini.