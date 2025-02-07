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Новітній спорткар BMW за $225 000 розбили під час журналістського тест-драйву (фото, відео)

BMW M4, BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4
Фото: скриншот / YouTube | BMW M4 CS розбили в Нідерландах

Новий BMW M4 CS — 550-сильна заряджена версія купе. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і розвинути 302 км/год.

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У Нідерландах в ДТП потрапило купе BMW M4 CS. Новий надпотужний спорткар зазнав суттєвих ушкоджень. Про це повідомляється в сюжеті місцевого телеканалу 112.

Аварія сталася увечері 5 лютого біля міста Гендрінген. Новий BMW M4 CS втратив керованість, злетів із дороги, перевернувся та опинився у каналі.

Водій та пасажир не постраждали і самостійно вибралися з машини. Автомобіль діставали рятувальники. У нього серйозно пошкоджені передня частина та дах, а в салоні спрацювали подушки безпеки.

BMW M4, BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4 Fullscreen
BMW M4, BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4 Fullscreen
BMW M4, BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4 Fullscreen
BMW M4, BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4 Fullscreen
BMW M4, BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4
BMW M4, BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4
BMW M4, BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4
BMW M4, BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4

Пізніше стало відомо, що розбите купе BMW M4 CS належало до преспарку нідерландського представництва BMW і надавалося журналістам для проведення тест-драйвів.

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Новий BMW M4 CS (Clubsport) – потужна заряджена версія купе вартістю 225 000 доларів. Потужність його 3,0-літрової турбошістки збільшили до 550 к. с., а масу знизили на 45 кг за рахунок карбонових деталей.

BMW M4 CS, новий BMW M4, спорткар BMW M4 Fullscreen
BMW M4 CS — 550-сильна версія купе
Фото: BMW

Повнопривідне купе BMW M4 CS здатне розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а до 200 км/год — за 11,1 с. Максимальна швидкість становить 302 км/год. Крім того, спорткару переналаштували ходову, встановили гучніший вихлоп та спортивні сидіння.

До речі, нещодавно журналісти під час тест-драйву розбили новий суперкар Ferrari за 400 000 євро.

Також Фокус розповідав, що працівник автосалону розбив новітній 1000-сильний Lamborghini.