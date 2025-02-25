Водителя лишили прав за нарушение ПДД, совершенное 65 лет назад (видео)

Канадца лишили права управлять авто из-за ДТП, которое якобы произошло еще в 1960 году. Водитель не утверждает, что не попадал в аварию в молодости.

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85-летнего Осси Гилдарта из Канады лишили водительских прав за ДТП, в которое он якобы попал в 1960 году. Для пенсионера это стало неожиданностью. О курьезном случае идет речь в сюжете канала СВС.

Осси Гилдарт, проживающий в провинции Нью-Брансуик, узнал о наказании случайно. После незначительного ДТП в декабре 2024 года он должен был пересдать экзамен по вождению, но во время проверки ему сообщили, что он лишен права управлять авто, пока не оплатит штраф в 4662 канадских доллара ($3300).

Оказалось, что канадца наказали за другое ДТП, которое якобы произошло еще 65 лет назад в Торонто. Впрочем, Осси Гилдарт утверждает, что не попадал в аварии в молодости.

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К тому же, он неоднократно обновлял свои водительские права. В 60-х ему приходилось делать это каждый год из-за работы на СТО, а в 1971 году канадец выучился на водителя грузовика и открыл соответствующую категорию в правах. Тогда к нему не было никаких вопросов.

В департаменте дорожного движения объяснили, что при пересдаче экзаменов по вождению после ДТП проверяют в базе данных, не лишен ли человек прав и не имеет ли он неоплаченных штрафов. Впрочем стоит отметить, что по канадским законам срок давности за нарушение ПДД составляет 10 лет.

Осси Гилдарту все же вернули его водительское удостоверение, но штраф не отменили. Канадец рассматривает возможность подачи апелляции на решение.

Кстати, недавно водителю BMW M3 выписали огромный штраф в 110 000 долларов за нарушение ПДД.

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