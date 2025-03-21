Поблагодарил — лишился прав: в Украине водителей могут строго наказать за незначительное нарушение

В Кодексе Украины об админправонарушениях прописано наказание за неправильное использование "аварийки". Водителям грозит штраф в размере 425-680 гривен или лишение прав.

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Вежливость на дороге может привести к штрафу или даже к лишению водительских прав. Именно такое наказание предусмотрено за неправомерное использование аварийной сигнализации авто, сообщает сайт SUV News.

Водители в Украине часто используют "аварийку", чтобы поблагодарить других участников дорожного движения или извиниться. Впрочем, многие забывают, что Правила дорожного движения запрещают это.

В ПДД прописаны случаи, когда можно включать "аварийку" Фото: Freepik

В п. 9.9 ПДД Украины прописаны случаи, когда можно включать аварийную сигнализацию. Это нужно делать при технических неисправностях, застревании авто, вынужденной остановки или ослепления водителя светом фар. Также "аварийку" необходимо включать при остановке полицией и на месте ДТП.

Также стоит помнить, что в ч.2 ст.122 Кодекса Украины об админправонарушениях предусмотрено наказание за неправильное использование аварийной сигнализации. Водителям грозит штраф в 425 гривен.

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Если же такие действия привели к аварийной ситуации, то сумма штрафа возрастает до 680 гривен. К тому же, в этом случае нарушителю грозит лишение права управлять транспортными средствами на год.

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