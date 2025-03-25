В Украине начнут конфисковывать авто на таможне: что стоит знать водителям

Верховная Рада разрешила конфискацию авто за нарушение таможенных правил. Транспортные средства будут изымать по решению суда.

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У нарушителей таможенных правил в Украине будут изымать транспортные средства. Соответствующий правительственный законопроект №10257 приняла во втором чтении Верховная Рада. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Проект закона вносит изменения в Таможенный кодекс Украины в области ответственности за нарушение таможенных правил. Конфискация авто грозит в таких случаях:

если транспортное средство является непосредственным объектом правонарушения, то есть ввозилось с нарушениями таможенного законодательства;

если авто использовали для нарушения таможенных правил или перевозки товаров через границу вне таможенных пунктов;

если транспортное средство оборудовано хранилищем или тайником для сокрытия товаров.

Конфискация авто является дополнительным административным взысканием, которое применяется вместе со штрафом или изъятием товара, который ввезли на территорию Украины с нарушениями. Изъятие транспортного средства возможно только по решению суда.

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Изменения в Таможенный кодекс вступят в силу после подписания законопроекта президентом и на следующий день после официальной его публикации.

Между прочим, в Украине планируют существенно изменить процедуру импорта авто и ввести аналог техосмотра.

Также Фокус писал, что в Украине отменят льготную растаможку электромобилей.