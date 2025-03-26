В Україні планують скасувати медичні довідки для водіїв: чим їх замінять

Медичні довідки для водіїв планують замінити електронним висновком. Інформацію про стан здоров'я водія братимуть із бази даних ЕСОЗ.

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Медична довідка для водіїв в Україні може стати історією. Новий законопроєкт №13131, який уже зареєстрований у Верховній Раді, пропонує скасувати її. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Проєкт закону пропонує замінити паперові довідки про медогляд водіїв (форма 083/о) на електронний медичний висновок для отримання водійських прав.

Замість паперової довідки пропонують ввести електронний висновок Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС

Інформація про стан водія братиметься із центральної бази даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). До речі, згідно з нещодавно прийнятим законом №12066, саме ЕСОЗ автоматично обмінюється даними із реєстром військовозобов’язаних "Оберіг".

На думку авторів законопроєкту, нові правила дозволять відмовитися від застарілих медичних довідок та отримувати більш повну інформацію про стан здоров’я водія.

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Водіїв для медогляду планують розділити на дві групи. До першої категорії увійдуть особи із правами категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 і ВЕ (мототехніка та легкові авто), до другої – водії з правами категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е (вантажні авто та автобуси).

За результатами огляду водій або кандидат у водії отримуватиме електронний медичний висновок про допуск чи недопущення до керування транспортними засобами. За необхідності в ньому вказуватимуть умови допуску до управління транспортом.

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