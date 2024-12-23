Оскаржити висновок буде складніше: як цифрова ВЛК вплине на мобілізацію

Верховна Рада ухвалила закон про цифрову ВЛК — тепер висновок комісії буде автоматично передано до бази "Оберіг". Фокус з'ясував, чи вирішує цей закон актуальні проблеми системи мобілізації.

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12066, який запроваджує цифрову військово-лікарську комісію (ВЛК). Цей закон передбачає автоматичну передачу даних медичних оглядів щодо придатності до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Зокрема, в статті 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я буде внесено зміни, які дозволять передавати медичні дані пацієнтів до Реєстру військовозобов’язаних, що стане винятком із чинної заборони на передачу такої інформації.

Під час обміну інформацією, передбаченого новим законом, доступ до медичних даних пацієнтів не дозволяється, за винятком передачі Міністерству оборони України інформації про результати медичних оглядів. Ці дані використовуватимуться для визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку та внесення їх до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Мета цієї передачі — забезпечення національної безпеки та оборони, зазначено у змінах до закону.

Однак, у висновках Головного юридичного управління Верховної Ради було вказано, що процедура внесення до реєстру інформації, включаючи результати медоглядів, не має прямого зв’язку з забезпеченням національної безпеки та оборони. Попри це зауваження, народні депутати проігнорували зазначені ризики та ухвалили закон.

Згідно з новими змінами до Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів", Міністерство охорони здоров’я зобов’язане передавати до реєстру "Оберіг" дані про результати медичних оглядів, що проводяться для визначення придатності до виконання військового обов’язку.

Передача цієї інформації відбуватиметься шляхом електронної взаємодії між електронною системою охорони здоров’я та реєстром "Оберіг" через платформу "Трембіта".

Передача висновку ВЛК автоматично: що змінює закон

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив Фокусу, що закон передбачає, що до реєстру військовозобов'язаних будуть з реєстру ВЛК будуть надходити слова — або придатний або не придатний. Про хвороби військовозобов'язаних до цього реєстру інформація надходити не буде.

"Тобто висновок ВЛК автоматично буде передано до Єдиної бази військовозобов'язаних. Це потрібно аби висновки, так би мовити, не змінювались або не губились по дорозі в ТЦК", — каже Федієнко.

Прийнятий закон не вирішує одну з головних проблем пов'язаних з ВЛК — ігнорування лікарями реального стану здоров'я людини. Медики дуже часто закривають очі на хвороби військовозобов'язаних, щоб мобілізувати якнайбільше людей.

Останній такій скандальний випадок стався в Києві. Чоловіка мобілізували попри розсіяний склероз. ВЛК зробили в експрес режимі, ігноруючи анамнез і діагноз і тут же відправили чоловіка в навчальний центр. І ось таки проблеми все ще не вирішуються. Проте висновок ВЛК тепер автоматично передаватиметься в Єдину базу військовозобов'язаних.

За словами Федієнко, залишається проблема наказу Міністерства оборони 402, який регламентує роботу військово-лікарських комісій. А саме до збройних сил України могли мобілізувати, та мобілізували ВІЛ-інфікованих, людей з різними формами туберкульозу, з психічними формами, а також тих хто вживає опіоїди. І поки що ніякі суттєві зміни по цьому напрямку не відбуваються. МО ігнорує запропоновані пропозиція що до змін цієї постанови.

Цифровізація ВЛК: які ризики

За словами адвоката Ростислава Кравця, новий закон не впливає на мобілізацію чи процес переведення ВЛК. Система автоматичної передачі даних нічого не змінює в цьому аспекті.

"Закон не визначає чітких строків для внесення даних у реєстр. Наприклад, якщо рішення прийнято сьогодні, скільки часу знадобиться, щоб його внесли до реєстру? Це може тривати навіть півроку, адже процедура неврегульована", — каже Фокусу Кравець.

Також виникає питання про оскарження висновку ВЛК. Якщо Центральна військово-лікарська комісія (ЦВЛК) ухвалить рішення, яке спростовує попереднє (наприклад, особа була неправильно визнана придатною чи непридатною), то як це вплине на реєстр? Чи буде попередня інформація видалена? Також не зрозуміло, як вирішуватимуться ситуації, коли через помилки чи порушення процедури дані мають бути змінені.

"Це нічого принципово не змінює. Основна мета — створити видимість прогресу, щоб знизити напруження у суспільстві. Реальний результат — це чергові витрати на IT-розробки, новий реєстр із сумнівною безпекою, а також можливості для окремих компаній заробити на цьому значні кошти", — вважає адвокат.

Нагадаємо, військовий хірург з позивним "Кельт" розкритикував роботу ВЛК. За його словами, на фронті щойно мобілізованих доводиться лікувати, відправляти на перекомісію, звільняти з частини. Тим часом підрозділ втрачає бійця, а військові лікарі витрачають час, який могли б витратити на допомогу пораненим.

Раніше Фокус розбирав тему безкарності ТЦК, та чому українці самі винні в тому, що військкоми порушують закон і права людей.