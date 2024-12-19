ВЛК визнала придатним: киянка розповіла, як мобілізували її брата з розсіяним склерозом

Зі слів сестри, чоловіку провели "експрес-ВЛК" та вже наступного дня відправили на навчання. Однак там від мобілізованого відмовились через його діагноз.

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Українка поскаржилась, що її брата намагались мобілізувати попри розсіяний склероз. Про це відомо з публікації Валерії Черненко у Facebook від 19 грудня.

Вона розповіла, що позавчора (17 грудня) її брата забрали працівники Оболонського районного ТЦК. У чоловіка, зі слів сестри, діагностовані розсіяний склероз та неврит зорового нерва.

"Це аутоімунне прогресуюче захворювання з високим ступенем інвалідизації, а не "просто трохи забудькуватий хлопець". ВЛК визнало його придатним. Навіть не обмежено придатним. Експрес-ВЛК, звісно. Невролог сказала, що він купив довідку", — поділилась вона.

Пост Валерії Черненко від 19 грудня Фото: Скриншот

Черненко зазначила, що того ж дня брата відвезли у збірний пункт, а вже наступного дня — в навчальний центр Черкаської області.

"Однак місцева лікарка відмовилася брати людину з тяжким захворюванням. Адвокати розводили руками й пропонували скарги, попереджаючи, що це місяці, які він буде служити. І ще хабарі, звісно. Говорили що з ДВРЗ вийти нереально", — пояснила вона.

Зі слів українки, збірний пункт "виглядає як тюрма з обмеженими побаченнями". Вона поскаржилась на харчування й відсутність душу, зауваживши, що військовозобов’язані, від яких відмовилась частина, залишаються там на місяць. Брату сказали, що лікаря там немає, однак виявилось, що є.

"Лікарі підняли ґвалт, що їм привезли людину з таким діагнозом. Чесні й сміливі, дякую їм за це. Паралельно через правозахисників підключили вже МОУ", — написала Черненко.

Оприлюднене Валерією Черненко фото Фото: Валерія Черненко / Facebook

Вона повідомила, що в результаті після медкомісії чоловіку дали відстрочку. Його привезли у ТЦК, в якому "до останнього" не визнавали висновки медиків і не відпускали мобілізованого.

"До речі, вони забрали оригінали всіх досліджень і медичних довідок. Ввечері відпустили. 3 дні, як в тумані. Без сну і на телефоні", — додала українка.

Вона зазначила, що з людини з таким діагнозом не лише не було б користі, але й вона могла б підвести інших. Жінка висловила співчуття військовозобов’язаним з подібними захворюваннями, які не мають змоги себе захистити.

У коментарях Черненко уточнила, що її брат — призовного віку та не оновив військово-облікові дані, бо "хотів приходити з повторними дослідженнями, а вони раз на пів року".

Коментар Валерії Черненко під постом Фото: Скриншот

Фокус розібрався у деталях

З оприлюднених жінкою документів відомо, що ВЛК Оболонського РТЦК визнала Євгена Черненка придатним до військової служби, при цьому вказавши у графі для діагнозів дебют розсіяного склерозу та остеохондроз. Заступником комісії вказаний Богдан Мацюк. У системі Helsi дійсно є лікар-хірург Богдан Мацюк, який працює в Оболонському районі Києва. Не відомо, чи це — той самий медик.

Оприлюднене Валерією Черненко фото Фото: Валерія Черненко / Facebook

За даними Запорізької обласної клінічної лікарні, дебют розсіяного склерозу діагностують в 15-30 років. Найпоширенішими проявами хвороби є: слабкість в кінцівках, погіршення зору (наприклад, двоїння предметів), зниження чутливості в різних ділянках тіла та порушення координації рухів. Без лікування недуга прогресує, 100%-му лікуванню вона не піддається.

За інформацією Інститутами вертебрології та реабілітації, остеохондроз зазвичай розвивається вже після 30 років. Йдеться про дегенеративно-дистрофічні зміни, які найчастіше відбуваються у хрящових тканинах хребта. Серед симпомів такі: постійний біль у спині, посилення болю при рухах і навантаженні хребта, спазми м’язів спини та погіршення рухливості хребта.

В Оболонському РТЦК на момент публікації матеріалу не коментували ситуацію. Варто зазначити, що після розголосу ситуації Черненко зробила свою сторінку у соцмережах приватною, тому тепер її допис недоступний.

Профіль Валерії Черненко Фото: Скриншот

Нагадаємо, 19 грудня у соцмережах з’явились кадри, на яких працівники ТЦК й поліції "викурюють" людину з машини, запустивши туди газ й підпаливши його. У Міноборони категорично засудили незаконні дії та пообіцяли провести перевірку.

Згодом з’явилась реакція Національної поліції. У відомстві розповіли, що патрульних з відео відсторонили від служби.