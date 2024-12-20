Безкарність ТЦК: чому українці самі винні в тому, що військкоми порушують закон і права людей

Не вперше працівники ТЦК порушують закон та права людей. Деяким з них суди призначають штрафи, але ніякої кримінальної відповідальності. Фокус дізнався, як військкоми перевищують свої повноваження, та чому не всіх з них карають відповідно до законодавства.

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У четвер, 19 грудня, у мережі зʼявилося відео, на якому працівники ТЦК та правоохоронці пускають газ до салону автомобіля, в якому перебувала цивільна особа. Це сталося у Вишгороді Київської області.

За словами постраждалого Антона, це була випадковість, ніхто в нього не стріляв та не було тілесних ушкоджень, тому він хоче "закрити ці питання за пару днів" і не бути на слуху.

Своєю чергою поліція Київщини розпочала службове розслідування, причетних до інциденту правоохоронців було відсторонено від виконання службових обов'язків до завершення розслідування. Тоді ж у Міноборони заявили, що ведуть перевірку інциденту, а всіх причетних буде притягнуто до відповідальності згідно з українським законодавством.

Проте це не перший випадок порушення закону працівниками ТЦК, але скількох з них було вже притягнуто до відповідальності?

ТЦК порушують закон: скількох військкомів було покарано

Військовий адвокат Олег Леонтьєв повідомив Фокусу, що зустрічав в реєстрі судових рішень покарання для працівників ТЦК, загалом вони полягали в перевищенні службових обовʼязків та були адміністративні.

Він зауважив, що дії представників ТЦК у Вишгороді виходять за межі наданих цим особам прав та повноважень, оскільки Конституція забороняє військовослужбовцям брати участь в утисках прав та свобод цивільних громадян. В результаті військкоми можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності, їм загрожуватиме штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Проте також можлива й кримінальна відповідальність з покаранням у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Адвокатка Поліна Марченко розповіла Фокусу, що інформація про те, скількох працівників ТЦК та СП було покарано за порушення закону, офіційно не оприлюднюється. Вона наголосила, що їй відомо, що рішень щодо притягнення військкомів до відповідальності є небагато, зокрема, суд штрафує таких осіб на певну суму.

"Інформація стосовно кримінальних справ, вироків є взагалі закритою, і звичайній особі таку інформацію неможливо дізнатися", — сказала вона.

Чому не карають працівників ТЦК?

Адвокат Леонтьєв переконаний, що безкарність посадових військовослужбовців повʼязана з відсутністю органів військової юстиції.

"Військова служба правопорядку максимально, що може зробити, це скласти протокол про адмінправопорушення — 17–34 тисячі штрафу — в той час, як те, що працівники ТЦК роблять, — це є особливо небезпечні тяжкі злочини з покаранням від 8 до 12 років позбавлення волі. Але вони не можуть бути притягнуті до відповідальності, тому що ВСП не є правоохоронним органом", — сказав адвокат.

За його словами, на працівника ТЦК, який порушив закон, складають матеріал про адміністративне правопорушення, направляють його до суду, який виносить остаточне рішення та може накласти штраф. Адвокату відомо про два випадки, коли військкоми були оштрафовані.

Так влітку Радехівський районний суд Львівської області притягнув до відповідальності військкомів, які мобілізували заброньованого чоловіка.

"Було відомо, що особа заброньована, а вони перевищили свої службові повноваження і призвали її. Працівники ВСП склали на них матеріали про адмінправопорушення й притягнули до відповідальності", — розповів Леонтьєв.

Крім цього, Верховинський районний суд Івано-Франківської області також покарав працівників ТЦК за неправомірні дії.

Натомість Марченко зазначила, що, можливо, військкоми порушують права людей та закон через те, що не проводиться певна юридично-правова робота керівника з підлеглими, не розʼяснюються їхні права та обовʼязки в межах виконання посадових функцій. Крім цього, вона припускає, що, можливо, працівники ТЦК можуть мати дозвіл поводити себе таким чином.

"Дійсно, мало випадків притягнення до кримінальної відповідальності за порушення прав людини. Це створює прецедентну думку, що якщо нас не карають, значить можемо себе таким чи іншим чином поводити", — пояснила адвокатка.

Для того, аби представники ТЦК перестали порушувати права людей, на думку Марченко, потрібно, аби правоохоронна система почала працювати в напрямку проведення розслідувань щодо злочинів військкомів. Ба більше, варто, аби люди, які страждають від дій військкомів, не боялися про це говорити.

"На моїй практиці стільки було порушень, але коли доходить до того, що треба звернутись до правоохоронних органів, написати заяву, люди відмовляються це робити", — зауважила вона.

Поліна Марченко вважає, що, якби були якісь способи й приклади стягнення — дисциплінарні, адміністративні, кримінальні — то порушень було б менше.

Нагадаємо, 20 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що випадок у Вишгороді є "ганебним", Міноборони реагує негайно. Тоді як за словами першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, призначено службове розслідування щодо дій ТЦК.

Того ж дня у мережі зʼявилося відео, як у Харкові працівники ТЦК затримали чоловіка. За інформацією очевидців, його повалили на дорогу, вдарили та забрали оновлювати дані.