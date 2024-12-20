Безнаказанность ТЦК: почему украинцы сами виноваты в том, что военкомы нарушают закон и права людей

Не впервые работники ТЦК нарушают закон и права людей. Некоторым из них суды назначают штрафы, но никакой уголовной ответственности. Фокус узнал, как военкомы превышают свои полномочия, и почему не всех из них наказывают в соответствии с законодательством.

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В четверг, 19 декабря, в сети появилось видео, на котором сотрудники ТЦК и правоохранители пускают газ в салон автомобиля, в котором находился гражданский человек. Это произошло в Вышгороде Киевской области.

По словам пострадавшего Антона, это была случайность, никто в него не стрелял и не было телесных повреждений, поэтому он хочет "закрыть эти вопросы за пару дней" и не быть на слуху.

В свою очередь полиция Киевщины начала служебное расследование, причастные к инциденту правоохранители были отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения расследования. Тогда же в Минобороны заявили, что ведут проверку инцидента, а все причастные будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.

Однако это не первый случай нарушения закона работниками ТЦК, но сколько из них были уже привлечены к ответственности?

ТЦК нарушают закон: сколько военкоматов были наказаны

Военный адвокат Олег Леонтьев сообщил Фокусу, что встречал в реестре судебных решений наказания для сотрудников ТЦК, в целом они заключались в превышении служебных обязанностей и были административные.

Он отметил, что действия представителей ТЦК в Вышгороде выходят за пределы предоставленных этим лицам прав и полномочий, поскольку Конституция запрещает военнослужащим участвовать в притеснениях прав и свобод гражданских граждан. В результате военкомы могут быть привлечены к административной ответственности, им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Однако также возможна и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Адвокат Полина Марченко рассказала Фокусу, что информация о том, сколько работников ТЦК и СП были наказаны за нарушение закона, официально не обнародуется. Она отметила, что ей известно, что решений о привлечении военкоматов к ответственности немного, в частности, суд штрафует таких лиц на определенную сумму.

"Информация по уголовным делам, приговорам является вообще закрытой, и обычному лицу такую информацию невозможно узнать", — сказала она.

Почему не наказывают работников ТЦК?

Адвокат Леонтьев убежден, что безнаказанность должностных военнослужащих связана с отсутствием органов военной юстиции.

"Военная служба правопорядка максимально, что может сделать, это составить протокол об админправонарушении — 17–34 тысячи штрафа — в то время, как то, что работники ТЦК делают, — это особо опасные тяжкие преступления с наказанием от 8 до 12 лет лишения свободы. Но они не могут быть привлечены к ответственности, потому что ВСП не является правоохранительным органом", — сказал адвокат.

По его словам, на работника ТЦК, который нарушил закон, составляют материал об административном правонарушении, направляют его в суд, который выносит окончательное решение и может наложить штраф. Адвокату известно о двух случаях, когда военкомы были оштрафованы.

Так летом Радеховский районный суд Львовской области привлек к ответственности военкоматов, которые мобилизовали забронированного мужчину.

"Было известно, что лицо забронировано, а они превысили свои служебные полномочия и призвали его. Работники ВСП составили на них материалы об админправонарушении и привлекли к ответственности", — рассказал Леонтьев.

Кроме этого, Верховинский районный суд Ивано-Франковской области также наказал работников ТЦК за неправомерные действия.

Зато Марченко отметила, что, возможно, военкомы нарушают права людей и закон из-за того, что не проводится определенная юридически-правовая работа руководителя с подчиненными, не разъясняются их права и обязанности в рамках выполнения должностных функций. Кроме этого, она предполагает, что, возможно, сотрудники ТЦК могут иметь разрешение вести себя таким образом.

"Действительно, мало случаев привлечения к уголовной ответственности за нарушение прав человека. Это создает прецедентное мнение, что если нас не наказывают, значит можем себя таким или иным образом вести", — пояснила адвокат.

Для того, чтобы представители ТЦК перестали нарушать права людей, по мнению Марченко, нужно, чтобы правоохранительная система начала работать в направлении проведения расследований в отношении преступлений военкоматов. Более того, стоит, чтобы люди, которые страдают от действий военкомов, не боялись об этом говорить.

"На моей практике столько было нарушений, но когда доходит до того, что надо обратиться в правоохранительные органы, написать заявление, люди отказываются это делать", — отметила она.

Полина Марченко считает, что, если бы были какие-то способы и примеры взыскания — дисциплинарные, административные, уголовные — то нарушений было бы меньше.

Напомним, 20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что случай в Вышгороде является "позорным", Минобороны реагирует немедленно. Тогда как по словам первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, назначено служебное расследование относительно действий ТЦК.

В тот же день в сети появилось видео, как в Харькове сотрудники ТЦК задержали мужчину. По информации очевидцев, его повалили на дорогу, ударили и забрали обновлять данные.