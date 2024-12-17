Женуться за планом: військовий хірург розкритикував ВЛК, які відправляють хворих на фронт

Тиловим лікарям слід побувати у підрозділах на фронті, щоб вони навчились правильно визначати придатність для мобілізації, заявив військовий хірург з позивним "Кельт". З його слів, на фронті наразі не вистачає медиків.

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Лікарі в тилу визнають придатними майже 60-річних чоловіків, які протягом життя не вберегли здоров'я, а тепер опиняються на фронті. Такі чоловіки не можуть витримати, наприклад, бою, коли на них вдягнули повне екіпірування, а навколо — різні погодні умови. На фронті щойно мобілізованих доводиться лікувати, відправляти на перекомісію, звільняти з частини. Тим часом підрозділ втрачає бійця, а військові лікарі витрачають час, який могли б витратити на допомогу пораненим. Про якість роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) начальник медичного пункту прикордонної комендатури швидкого реагування (ПКШР) бригади "Гарт" ДПСУ, лікар-хірург Андрій "Кельт" розповів в ефірі "Київ 24"

ВЛК і мобілізація - коментар хірурга про медкомісії див. з 10:30

Андрій "Кельт" торкнувся питань військово-лікарських комісій (ВЛК) в контексті роботи медиків на передовій. З його слів, ВЛК женуться за кількісними показниками, тому визнають придатними людей, які мають проблеми зі здоров'ям. Коли такі люди опиняться на фронті, після першого ж бою у повному екіпіруванні за різноманітних погодних умов їх направляють в лікарню і далі можливе і лікування, і перекомісія зі службою в тилових частинах, і навіть звільнення зі служби. Співрозмовник журналістів риторично запитав, навіщо перевантажувати медичну службу, яка лікує тих, кому поставили штамп "придатний".

"Військово-лікарські комісії під час мобілізації вони неякісно виконують свою роботу, в гонитві за кількістю мобілізованих, а не за якістю їхнього здоров'я. Не буває так, що умовний новоприбулий 70-го року народження, який все своє життя, умовно кажучи, працював в полі, він не буває повністю здоровий, так як випливає з рішення військово-лікарської комісії", — сказав він.

Військовий хірург зауважив, що готовий лікарів з ВЛК навчити, як правильно визначати придатність. Для цього він запрошує їх до себе на фронт, щоб вони побачили реальні умови, в яких опиняться не повністю здорові люди.

"ВЛК потрібно більш якісно ставитись до своєї роботи. Якщо є бажання, готові запросити до себе в підрозділ будь-якого лікаря з будь-якою військово-лікарської комісії для того, щоб вони зрозуміли дану проблематику і могли поприймати в цьому участь", — пояснив Андрій.

Також "Кельт" розповів, що в армії є дефіцит лікарів — і контрактників, і мобілізованих цивільних медиків. До всього, коли на фронті з'являються люди з досвідом, їм потрібно отримати нові навички для роботи саме з воєнними травмами. З іншого боку, військовий наголосив, що не бачив медпрацівників, яких би примусово перекидали в піхоту та кидали у бій, як повідомляли медіа.

Зазначимо, 9 грудня Фокус писав про особливості проходження ВЛК, які почали діяти з 14 жовтня 2024 року. Зокрема, у чоловіків є чотири дні для отримання усіх необхідних аналізів та висновків. Якщо ж є потреба у додаткових дослідженнях, то на це виділяють не більше як два додаткових тижні.

Нагадуємо, 27 листопада юрист пояснив нові формулювання висновків медкомісій, з яких зникне словосполучення "виключення з обліку".