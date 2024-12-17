Гонятся за планом: военный хирург раскритиковал ВВК, которые отправляют больных на фронт

Тыловым врачам следует побывать в подразделениях на фронте, чтобы они научились правильно определять пригодность для мобилизации, заявил военный хирург с позывным "Кельт". По его словам, на фронте пока не хватает медиков.

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Врачи в тылу признают годными почти 60-летних мужчин, которые в течение жизни не уберегли здоровье, а теперь оказываются на фронте. Такие мужчины не могут выдержать, например, боя, когда на них надели полную экипировку, а вокруг — разные погодные условия. На фронте только что мобилизованных приходится лечить, отправлять на перекомиссию, увольнять из части. Тем временем подразделение теряет бойца, а военные врачи тратят время, которое могли бы потратить на помощь раненым. О качестве работы военно-врачебных комиссий (ВВК) начальник медицинского пункта пограничной комендатуры быстрого реагирования (ПКШР) бригады "Гарт" ГПСУ, врач-хирург Андрей "Кельт" рассказал в эфире "Киев 24"

ВВК и мобилизация — комментарий хирурга о медкомиссии см. с 10:30

Андрей "Кельт" коснулся вопросов военно-врачебных комиссий (ВВК) в контексте работы медиков на передовой. По его словам, ВВК гонятся за количественными показателями, поэтому признают годными людей, которые имеют проблемы со здоровьем. Когда такие люди окажутся на фронте, после первого же боя в полной экипировке при различных погодных условиях их направляют в больницу и дальше возможно и лечение, и перекомиссия со службой в тыловых частях, а также увольнение со службы. Собеседник журналистов риторически спросил, зачем перегружать медицинскую службу, которая лечит тех, кому поставили штамп "годен".

"Военно-врачебные комиссии во время мобилизации некачественно выполняют свою работу, в погоне за количеством мобилизованных, а не за качеством их здоровья. Не бывает так, что условный новоприбывший 70-го года рождения, который всю свою жизнь, условно говоря, работал в поле, он не бывает полностью здоров, так как следует из решения военно-врачебной комиссии", — сказал он.

Военный хирург отметил, что готов врачей из ВВК научить, как правильно определять пригодность. Для этого он приглашает их к себе на фронт, чтобы они увидели реальные условия, в которых окажутся не полностью здоровые люди.

"ВЛК нужно более качественно относиться к своей работе. Если есть желание, готовы пригласить к себе в подразделение любого врача с любой военно-врачебной комиссии для того, чтобы они поняли данную проблематику и могли принять в этом участие", — пояснил Андрей.

Также "Кельт" рассказал, что в армии есть дефицит врачей — и контрактников, и мобилизованных гражданских медиков. Ко всему, когда на фронте появляются люди с опытом, им нужно получить новые навыки для работы именно с военными травмами. С другой стороны, военный отметил, что не видел медработников, которых бы принудительно перебрасывали в пехоту и бросали в бой, как сообщали медиа.

Отметим, 9 декабря Фокус писал об особенностях прохождения ВВК, которые начали действовать с 14 октября 2024 года. В частности, у мужчин есть четыре дня для получения всех необходимых анализов и заключений. Если же есть потребность в дополнительных исследованиях, то на это выделяют не более двух дополнительных недель.

Напоминаем, 27 ноября юрист объяснил новые формулировки выводов медкомиссий, из которых исчезнет словосочетание "исключение с учета".