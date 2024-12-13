СМИ сообщили, что ВСУ оказались в окружении под Курахово: командование прокомментировало

Бойцы сообщают о тяжелой ситуации на Кураховском направлении, ВС РФ наступают сразу с нескольких сторон и устанавливают триколоры в населенных пунктах. Корреспондент Юлия Кириенко-Меринова заявила, что несколько подразделений оказались в окружении без команды на выход.

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На Кураховском направлении пехота ВСУ оказалась в окружении, но приказа выходить не имеют. Об этом 13 декабря сообщила корреспондент ТСН Юлия Кириенко-Меринова.

"Успеновский мешок. Под Курахово. Почему он произошел? Потому что не дали команду вовремя отойти на более выгодные рубежи. Когда фланги посыпались. Странное решение сидеть на позициях, когда у тебя с трех сторон враг. Преступное, я бы сказала", — отметила журналистка.

Скриншот, опубликованный корреспонденткой Фото: Юлия Кириенко-Меринова / Facebook

Она предупредила, что после этого враг заходит с четвертой стороны и силы оказываются в окружении. По словам Кириенко-Меринова, в таком положении оказались несколько подразделений, но команды на выход им не дают.

Также со ссылкой на военных корреспондентка передала, что "Курахово падет до нового года".

Пост об окружении на Кураховском направлении Фото: Скриншот

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что ситуация на Кураховском направлении тяжелая, но данные об окружении не прокомментировал. Также "Осман" сыронизировал над тем, что такого положения дел традиционно "никто не ожидал".

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что после того, как ВС РФ заняли Старые Терны, они начали наступать к Шевченко и смогли закрепиться за окрестности села. В то же время после захвата Зари враг активно развивает наступления на Славянку и Петропавловку.

"Тем самым создается угроза выйти ру**кам к Андреевке. Это превратит Кураховский фронт в одну сплошную кишку, которая будет простреливаться со всех сторон, выход из которой тоже будет не легким. Мало потерь? Будет еще больше, пока мы не выведем войска из города", — отметил военный.

По его словам, южнее оккупанты заблокировали украинских десантников в Анновке и смогли установить свой флаг в восточной части Успеновки. Он заверил, что село — полностью не захвачено.

Упомянутые населенные пункты на карте Фото: Deep State

Также под контроль ВС РФ взяли Веселый Гай, в населенном пункте тоже был замечен вражеский триколор.

Что говорят в ВСУ

Пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" прокомментировала информацию об оперативном окружении подразделений ВСУ в районе Успеновки.

"Сейчас подразделения Вооруженных Сил Украины, задействованные для проведения оборонительных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником. Вооруженные Силы Украины активизируют действия, необходимые для защиты на этом и других участках фронта", — заявило командование.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что проверенную информацию публикуют через официальные каналы ВСУ, а ее "эмоциональная интерпретация" может поощрить врага к осложнению ситуации, поэтому играет ему на руку.

"Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины", — добавила пресс-служба.

Публикация пресс-службы ОСГВ "Хортица" Фото: Скриншот

Напомним, в The New York Times сообщили, что ВС РФ быстро продвигаются к Покровску, вражеские войска отделяет от города менее пяти километров.

Также в The New York Times опубликовали аналитику относительно завершения войны — возможно ли прекращение огня в 2025 году и на какие гарантии может рассчитывать Украина.