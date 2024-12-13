ЗМІ повідомили, що ЗСУ опинились в оточенні під Кураховим: командування прокоментувало

Бійці повідомляють про важку ситуацію на Курахівському напрямку, ЗС РФ наступають одразу з кількох боків і встановлюють триколори в населених пунктах. Кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що кілька підрозділів опинились в оточенні без команди на вихід.

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На Курахівському напрямку піхота ЗСУ опинилася в оточенні, але наказу виходити не мають. Про це 13 грудня повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова.

"Успенівський мішок. Під Курахове. Чому він стався? Бо не дали команду вчасно відійти на більш вигідні рубежі. Коли фланги посипались. Дивне рішення сидіти на позиціях, коли у тебе з трьох боків ворог. Злочинне, я б сказала", — зауважила журналістка.

Скриншот, опублікований кореспонденткою Фото: Юлія Кирієнко-Мерінова / Facebook

Вона попередила, що після цього ворог заходить з четвертого боку й сили опиняються в оточенні. Зі слів Кирієнко-Мерінова, в такому положенні опинились кілька підрозділів, але команди на вихід їм не дають.

Також з посиланням на військових кореспондентка передала, що "Курахове паде до нового року".

Пост про оточення на Курахівському напрямку Фото: Скриншот

Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що ситуація на Курахівському напрямку важка, але дані про оточення не прокоментував. Також "Осман" зіронізував з того, що на такий стан справ традиційно "ніхто не очікував".

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що після того, як ЗС РФ зайняли Старі Терни, вони почали наступати до Шевченко й змогли закріпитися за околиці села. Водночас після захоплення Зорі ворог активно розвиває наступи на Слов'янку та Петропавлівку.

"Тим самим створюється загроза вийти ру**кам до Андріївки. Це перетворить Курахівський фронт на одну суцільну кишку, яка буде прострілюватися з усіх боків, вихід з якої теж буде не легким. Мало втрат? Буде ще більше, поки ми не виведемо війська з міста", — зауважив військовий.

З його слів, південніше окупанти заблокували українських десантників у Ганнівці та змогли встановити свій прапор у східній частині Успенівки. Він запевнив, що село — повністю не захоплене.

Згадані населені пункти на карті Фото: Deep State

Також під контроль ЗС РФ взяли Веселий Гай, у населеному пункті теж був помічений ворожий триколор.

Що кажуть у ЗСУ

Пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" прокоментувала інформацію про оперативне оточення підрозділів ЗСУ в районі Успенівки.

"Наразі підрозділи Збройних Сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником. Збройні Сили України активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту", — заявило командування.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що перевірену інформацію публікують через офіційні канали ЗСУ, а її "емоційна інтерпретація" може заохотити ворога до ускладнення ситуації, тому грає йому на руку.

"Переконливо просимо користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні Сили України", — додала пресслужба.

Публікація пресслужби ОСУВ "Хортиця" Фото: Скриншот

Нагадаємо, у The New York Times повідомили, що ЗС РФ швидко просуваються до Покровська, ворожі війська відділяє від міста менш як п'ять кілометрів.

Також у The New York Times опублікували аналітику стосовно завершення війни — чи можливе припинення вогню у 2025 році й на які гарантії може розраховувати Україна.