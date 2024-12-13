Як може завершитися війна в Україні наступного року: аналіз NYT

За словами журналістів, Володимир Путін, схоже, не має наміру зараз захоплювати набагато більше територій. Але ніщо не вказує на те, що він готовий піти з тієї частини України, яку контролює.

Related video

Хто б не переміг на президентських виборах у США, війна в Україні, найімовірніше, завершилася б наступного року. І Україна, і Росія відчувають нестачу особового складу і використовують усі можливості для рекрутингу в армійські лави. Про це пише The New York Times.

Чи зможе Україна продовжувати боротися?

Українські чиновники наполягають на готовності продовжувати боротьбу. Але республіканці не хочуть схвалити додаткову допомогу Україні. Чи має Європа політичну волю та оборонну промислову міць, щоб замінити Сполучені Штати? На саміті НАТО перед виборами союзники розробили план з логістичної підтримки України.

Але чиновники з адміністрації Байдена сумніваються, що Європа може долучитися до підтримки. Економічна міць долара дозволяє Вашингтону отримати величезний бюджетний дефіцит для оплати оборони. Цього Європа зробити не може. Щойно американська підтримка зникне, Європі буде складно зібрати боєприпаси або фінансування на рівні, який може втримати Україну в боротьбі.

Територія, захоплена Росією

У недавньому інтерв'ю під час президентської кампанії Джей Ді Венс запропонував заморозити конфлікт і дозволити Росії зберегти те, що вона захопила силою. Президент РФ Володимир Путін, схоже, не має наміру зараз захоплювати набагато більше територій, але ніщо не вказує на те, що він готовий піти з тієї частини України, яку контролює. Єдиним предметом компромісу може стати Курська область. Якщо це станеться, Росія, можливо, поверне частину української території в обмін на угоду. Але Київ навряд чи поверне більшу частину втрачених земель.

Які гарантії може отримати Україна?

Журналісти зазначають, що для України перемога чи поразка не залежить від конкретної ділянки території, а від угод, які вона може укласти з Європою та США для довгострокової безпеки та економічної інтеграції із Заходом. Водночас головна гарантія — членство в НАТО — не розглядається. Трамп цього не запропонує, а Сенат, у якому багато прихильників Трампа, не схвалить.

Венс підтримує нейтралітет для України — ключову вимогу Путіна. Трамп же не розкривав подробиць своєї позиції, але видається малоймовірним, що він надасть Україні військову підтримку в разі майбутнього нападу. Можливо, він міг би підштовхнути Путіна дозволити Україні деяку економічну інтеграцію з Європою, наприклад. Путіну це не сподобається, але для нього це буде кращою альтернативою, ніж вступ України до НАТО.

Чи може Путін захопити Київ?

Ось тут страхи Зеленського і Трампа можуть збігтися. Представники України давно заявляють, що якщо вони зараз укладуть угоду про припинення війни, це просто буде відпочинком для російської армії, яка поповнить запаси та повернеться по решту України пізніше.

Важливо

Два фронти Путін не подужає: як війна в Україні "виснажила" сили РФ для захисту Сирії

Трамп неодноразово критикував Байдена за виведення військ з Афганістану і, ймовірно, не хоче подібної спадщини у вигляді захоплення Києва росіянами, що дозволить демократам сказати, що він втратив Україну. Прихильники України серед республіканців, хоча їх і небагато, але стверджують, що Трамп не любить виглядати слабким і не погодився б на угоду, яка надасть Путіну свободу дій. Але складно уявити, що Путін пообіцяє триматися трохи далі від України. Минулі запевнення Росії поважати суверенітет України не виправдалися. Тому захист Києва буде найскладнішою і найважливішою частиною переговорів Трампа.

Нагадаємо, що мирні переговори України та Росії можуть відбутися взимку 2025 року.

Також повідомлялося, що, за даними FT, не виключено, що РФ найближчими днями може повторно запустити "Орешник" по Україні.