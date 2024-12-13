Мирні переговори України та Росії можуть відбутися взимку 2025 року, — прем'єр Польщі

Дональд Туск зазначив, що матиме низку переговорів, які стосуються насамперед ситуації за східним кордоном Польщі.

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Мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 10 грудня, змалювавши низку запланованих зустрічей, у яких Варшава прагне відігравати провідну роль у припиненні конфлікту. Про це повідомляє Euroactiv.

Польський політик заявив, що Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли в січні вона посяде місце, що головує, в Європейському союзі.

"Я справді хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, а й задасть тон цим рішенням, які мають принести нам безпеку і захистити польські інтереси", — сказав Туск.

Польський прем'єр зауважив, що у нього буде низка переговорів, які стосуються насамперед ситуації за східним кордоном Польщі.

"Як ви можете собі уявити, наша делегація нестиме спільну відповідальність, серед іншого, за те, який вигляд матиме політичний календар, можливо, як складатиметься ситуація під час переговорів, які можуть, хоча все ще є питання, розпочатися взимку цього року", — заявив прем'єр Польщі.

Він також додав, що перебуває в постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками, і що прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер відвідає Варшаву в перші дні головування Польщі в ЄС.

Нагадаємо, що під час масованого нападу 13 грудня використовували 93 ракети й 200 "Шахедів". Винищувачі F-16 збили 11 російських ракет. ЗС РФ провели масований обстріл України за допомогою крилатих, балістичних і аеробалістичних ракет. За словами президента України, ранкова атака була однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що 13 грудня половина жителів України опиниться без світла. З'явилися нові графіки відключень, повідомили в "Укренерго".