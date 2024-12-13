Мирные переговоры Украины и России могут пройти зимой 2025 года, — премьер Польши

Дональд Туск отметил, что у него будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за восточной границей Польши.

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Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник, 10 декабря, обрисовав ряд запланированных встреч, в которых Варшава стремится играть ведущую роль в прекращении конфликта. Об этом сообщает Euroactiv.

Польский политик заявил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда в январе она займет председательское место в Европейском союзе.

"Я действительно хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и задаст тон этим решениям, которые должны принести нам безопасность и защитить польские интересы", — сказал Туск.

Польский премьер указал на то, что у него будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за восточной границей Польши.

"Как вы можете себе представить, наша делегация будет нести совместную ответственность, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, как будет обстоять ситуация во время переговоров, которые могут, хотя все еще есть вопросы, начаться зимой этого года", — заявил премьер Польши.

Он также добавил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками, и что премьер-министр Великобритании Кейр Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в ЕС.

Напомним, что во время массированного нападения 13 декабря использовались 93 ракеты и 200 "Шахедов". Истребители F-16 сбили 11 российских ракет. ВС РФ провели массированный обстрел Украины с помощью крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет. По словам президента Украины, утренняя атака была одной из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что 13 декабря половина жителей Украины окажется без света. Появились новые графики отключений, сообщили в "Укрэнерго".