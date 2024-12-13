93 ракеты и 200 "Шахедов": истребители F-16 отбивали атаку ВС РФ, детали

ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, используя крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский назвал утреннюю атаку одной из самых масштабных с начала вторжения.

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Российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине 13 декабря с применением крылатых ракет и баллистики, в том числе северокорейской. По предварительным отчетам, было запущено 93 ракеты, написал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Силы ПВО Украины сбили 81 ракету, из них 11 уничтожили пилоты истребителей F-16. Кроме этого, россияне задействовали в атаке около 200 беспилотников.

Зеленский назвал удар по энергетике одним из самых масштабных за время большой войны. По словам президента, именно "мирный план" российского лидера Владимира Путина заключается в уничтожении всего в Украине.

"Это так он хочет "переговоров" — терроризируя миллионы людей. Он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность", — сообщил Зеленский.

Глава государства акцентировал внимание на важности предоставления ВСУ ЗРК Patriot, чтобы сбивать российские ракеты и доказать, что террор не достигнет цели.

"Следует усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет. Разговоры Путина не останавливают, нужна сила, которая приведет к миру", — подытожил он.

Напомним, утренняя атака ВС России утром 13 декабря привела к тому, что половина населения Украины будет без света. Электричества может не быть до семи часов подряд.

За два дня до ракетной атаки анонимный американский чиновник говорил СМИ о вероятности удара по Украине баллистической ракетой "Орешник". Однако до сих пор ВС РФ повторно не использовали этот комплекс.