93 ракети і 200 "Шахедів": винищувачі F-16 відбивали атаку ЗС РФ, деталі

ЗС РФ здійснили масований обстріл України, використовуючи крилаті, балістичні й аеробалістичні ракети. Президент України Володимир Зеленський назвав ранкову атаку однією з наймасштабніших від початку вторгнення.

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Російські окупанти завдали масованого удару по Україні 13 грудня із застосуванням крилатих ракет і балістики, зокрема північнокорейської. За попередніми звітами, було запущено 93 ракети, написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Сили ППО України збили 81 ракету, з них 11 знищили пілоти винищувачів F-16. Крім цього, росіяни задіяли в атаці близько 200 безпілотників.

Зеленський назвав удар по енергетиці одним із наймасштабніших за час великої війни. За словами президента, саме "мирний план" російського лідера Володимира Путіна полягає у знищенні всього в Україні.

"Це так він хоче "переговорів" — тероризуючи мільйони людей. Він не обмежений ні в далекобійності, ні в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність", — повідомив Зеленський.

Глава держави акцентував увагу на важливості надання ЗСУ ЗРК Patriot, щоб збивати російські ракети і довести, що терор не досягне мети.

"Слід посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет. Розмови Путіна не зупиняють, потрібна сила, яка приведе до миру", — підсумував він.

Нагадаємо, ранкова атака ЗС Росії вранці 13 грудня призвела до того, що половина населення України залишиться без світла. Електрики може не бути до семи годин поспіль.

За два дні до ракетної атаки анонімний американський чиновник говорив ЗМІ про ймовірність удару по Україні балістичною ракетою "Ліщина". Однак досі ЗС РФ повторно не використовували цей комплекс.