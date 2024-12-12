В США предупредили о новом ударе ракетой "Орешник": в Defense Express оценили угрозу

Аналитик Олег Катков объяснил, что ориентироваться только по закрытию воздушного пространства ненадежно. По его мнению, запуски новой баллистики Россией — это демонстрация для Запада.

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11 декабря в СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщили, что в ближайшие дни ВС РФ могут атаковать Украину баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Эту информацию в комментарии "Еспресо" 12 декабря прокомментировал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

"То, что россияне 100% могут запустить ракету "Орешник", даже не обсуждается. У них есть такая возможность. Впрочем, на самом деле не очень правильно ориентироваться в этом вопросе на сообщение NOTAM, то есть предупреждение о закрытии воздушного пространства", — отметил аналитик.

Он пояснил, что Россия закрывает воздушное пространство над полигоном Капустин Яр не только для того, чтобы запускать "Орешник". Также там проходят испытания ракет и учения зенитно-ракетных подразделений ВС РФ. Катков подчеркнул, что небо над полигоном "очень часто закрыто", и это вовсе не гарантирует подготовки к пуску баллистики.

"Опять же, это не исключает того, что они могут закрыть небо перед пуском, но в большинстве случаев это происходит именно для обучения, или каких-то испытаний зенитных ракет", — сказал он.

По мнению эксперта, пуски новых баллистических ракет больше призваны пригрозить Западу, а именно европейской части НАТО. В частности, удар по Днепру должен был продемонстрировать угрозу ядерного удара для стран Европы.

"У россиян действительно есть возможности запускать ракеты "Орешник", если они имеют эти средства в наличии. Относительно заявлений о том, что их ядерная доктрина не требует изменений из-за появления этой ракеты. Во-первых, они уже вносили изменения в собственную ядерную доктрину. Во-вторых, "Орешник" в любом случае является баллистической ракетой средней дальности, которая предназначена для нанесения ядерного удара", — отметил Катков.

Кремлевский нарратив о том, что "Орешник" — конвенционное оружие, он связал с реакцией Запада на удар по Днепру. Аналитик заверил, что речь идет о демонстрации именно ядерного удара для таких городов, как Берлин, Лондон и Париж.

"Надо понимать, что для РФ ракеты средней дальности для европейского театра боевых действий полностью перекрывают все необходимые возможности. Для РФ достаточно ракет с дальностью 3500 км, чтобы достать вплоть до Гибралтара. У россиян для угрозы европейскому сегменту НАТО межконтинентальные ракеты являются избыточными", — добавил он.

Напомним, в СМИ со ссылкой на ГУР информировали, что Россия способна выпускать 25 ракет "Орешник" в месяц. Однако эти данные опроверг руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже во второй половине 2025 года в стране появится "Арешник". Он раскрыл единственное условие, озвученное президенту РФ Владимиру Путину.